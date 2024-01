Gabon : Emmanuel Oye Mendome, ancien candidat à la présidentielle, agressé par ses bailleurs

Follow on X

L’ancien candidat à la présidentielle d’août 2023 Emmanuel Oye Mendome aurait été agressé lui et ses fils par ses bailleurs du vendredi 5 au samedi 6 janvier 2024. Selon le témoignage relayé par la page Infos et Divertissement, les victimes auraient été séquestrées par et torturées par une famille dénommé Ngueba au quartier PK 14 sur la nationale 1.

Les habitants du quartier PK 14 dans la commune de Ntoum ont été témoins d’un drame dans la nuit du 5 au 6 janvier 2024. En effet, alors que l’ancien candidat à la présidentielle d’août 2023 libérait la maison qu’il occupait avec sa famille, son bailleur dénommé Ngueba Mariane lui aurait demandé de nettoyer ladite maison pour la troisième fois. N’étant pas satisfaite des précédents nettoyage.

Selon le témoignage de la victime « après avoir libéré sa maison le 05/01 2024 aux environs de 22h avant la fin du préavis qui était fixé pour fin février 2024 ». Le bailleur aurait demandé à ses enfants « de nous faire revenir pour la 3e fois afin de re-nettoyer la maison ». Une demande exécutée par les locataires qui relèvent que ladite maison ne disposait d’eau courante.

séquestré et agressé par les fils de son bailleur

Et ce depuis « plus d’un mois alors qu’on avait aucune redevance en termes de loyer et charges ». Il faut souligner que le précieux liquide avait été coupé par le bailleur. Afin d’éviter le conflit, l’ancien candidat à la présidentielle d’août 2023 aurait demandé à son fils d’aller faire une vérification. Malheureusement « une fois rentrée ils ont fermé le portail à clé, constatant cela j’ai dû cogner avec la force lorsqu’ils ont ouvert j’ai demandé à mon fils de sortir ,c’est là mon étonnement, je suis pris par 4 individus de cette famille ».

Emmanuel Oye Mendome serait tombé dans les pommes après des coups reçus. A son réveil, le bailleur aurait demandé à la victime de poursuivre le nettoyage à l’aide d’une éponge. Et ce malgré ses blessures. C’est donc un peu plus tard qu’ Emmanuel Oye Mendome aurait été libéré par leur bourreaux « parce qu’ils avaient su que mon épouse venait avec une équipe de gendarmes, d’autres avaient pris la fuite ». Espérons que la lumière sera faite sur cette affaire par les forces de l’ordre. Nous y reviendrons.