Forum d’affaires Gabon-France : 739 milliards mobilisés pour des projets de développement

Ce mercredi 29 mai 2024, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part à la session de clôture du 1er Forum d’affaires Gabon-France. Un événement organisé par le Mouvement des entreprises de France International (MEDEF) et le ministère de l’Économie et des Participations, 1er réseau d’affaires français à l’international, qui a rencontré un franc succès avec la signature de plusieurs accords et la mobilisation de 739 milliards FCFA destinés à la mise en œuvre de plusieurs projets structurants.

Si le déplacement du président de la Transition aura comme point d’orgue la rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron afin de faire un tour d’horizon des relations de coopération entre le Gabon et la France, ce séjour a été marqué par la tenue du 1er Forum d’affaires Gabon-France qui réunissait 600 chefs d’entreprises, des organismes gouvernementaux et investisseurs potentiels.

Ainsi, cette rencontre a tourné autour des panels axés sur les domaines de l’Énergie et des ressources hydrauliques ; de l’agro-industrie, des mines et hydrocarbures, du numérique, de la filière forêt, bois et industrie. Il faut dire que l’organisation de ce forum avait pour objectif de promouvoir le commerce, les investissements et constituait une plateforme unique de dialogue et de collaboration entre les acteurs économiques des deux pays et de renforcement des partenariats public-privé.

739 milliards de FCFA pour booster l’investissement

Profitant de cette occasion unique, le gouvernement gabonais à passer en revue les projets soutenus par l’Agence Française de Développement (AFD) dans les domaines de l’éducation, de la santé et du transport ferroviaire. À noter que ce forum a connu un franc succès puisqu’il a permis la mobilisation de 739 milliards FCFA et la signature d’accords et conventions en vue de renforcer le partenariat entre le Gabon et la France.

Dans le cadre du Plan national de développement pour la Transition, ces financements permettront, entre autres, la modernisation des infrastructures de distribution d’eau, la rénovation d’équipements portuaires, l’électrification de l’intérieur du pays, la réhabilitation de la voie ferrée et la modernisation de la décharge de Mindoube. Clôturant cette première édition, le Chef de l’État Gabonais, tout en rappelant l’importance que revêtait cet événement, il a souligné qu’il constituait une opportunité de renforcement des liens de coopération économique entre les deux pays. Le Général Brice Oligui Nguema a profité de cette occasion pour partager sa vision à la tête du Gabon et faire un bilan des actions menées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).