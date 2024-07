Gabon : le ministère de l’Économie lance le recrutement de 146 stagiaires

Follow on X

Dans l’optique de favoriser l’employabilité des jeunes gabonais, le ministère de l’Économie et des Participations dirigé par Mays Mouissi a annoncé ce ce jeudi 25 juillet 2024 le lancement d’une campagne de recrutement de 146 stagiaires. Des stages offerts au sein des différentes entités que compte ce département ministériel et dont la période de dépôt de dossier est fixée du 25 au 29 juillet.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’accès à l’emploi, le gouvernement multiplie des actions en faveur des jeunes diplômés gabonais. Ainsi, après l’octroi de milliers de postes budgétaires dans diverses administrations publiques, le gouvernement, par l’entremise du ministère de l’Économie et des Participations, vient de lancer une vaste campagne de recrutement de stagiaires en son sein.

146 postes de stagiaire disponible au ministère de l’Économie

Ainsi, les candidats sont invités à postuler par mail du 25 au 29 juillet 2024 à l’adresse recrutementseconomie@gmail.com. Les entités d’accueil de ces futurs stagiaires sont entre autres le Cabinet du ministre de l’Économie, les Directions générales des Douanes, de la Dette, des Impôts ainsi que les entités sous tutelles telles que le Fond gabonais d’investissement stratégique (FGIS), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou encore la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab).

Destiné au détenteur d’un diplôme BAC+4, ces stages sont ouverts sous condition de certains critères. Il s’agit notamment d’être de nationalité gabonaise, fournir une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, permis de conduire, passeport, carte d’étudiant), une attestation de diplôme et/ou bulletins de note et un curriculum vitae. À noter que les profils recherchés sont entre autres financier, douanier/transit, fiscal, administration et gestion, juridique, banque-assurance, relations internationales, infographe, secrétariat, relations publiques et informatique.