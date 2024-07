Gabon-Chine : le parc national de la Lopé officiellement jumelé au Parc national Wuyishan

Ecouter l'article

Signé en mai 2023, l’accord portant jumelage entre le Parc national de la Lopé au Gabon et le Parc national Wuyishan en Chine a été officiellement concrétisé au cours d’une cérémonie le 17 juillet dernier dans la province de Fujian. Cet accord s’inscrit dans la continuité de la politique de conservation de la nature mise en place par le gouvernement gabonais pour parer aux effets néfastes des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

C’est en présence du ministre Ministre des Eaux et Forêts de la République Gabonaise le Général de brigade Maurice Ntossui Allogo du secrétaire exécutif de l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN) Omer Ntougou Ndoutoume et du Conservateur du Parc national de la Lopé Guy Mengue M’Eko que s’est déroulée la cérémonie de dévoilement de la plaque inaugurale du jumelage entre les deux parcs.

Renforcement de la coopération dans le domaine de la préservation de la biodiversité

En effet, cet accord conclu entre le Gabon et l’Empire du milieu inclut le jumelage des parcs nationaux de la Lopé, la plus ancienne aire protégée du Gabon, reconnue pour sa biodiversité, et des MontsWuyi, célèbres pour leur végétation subtropicale et leur diversité biologique. « Cette alliance symbolise un pas significatif vers une coopération internationale renforcée et une gestion concertée de notre biodiversité exceptionnelle », indique le communiqué de l’ANPN.

Créé en 2002, le parc national de la Lopé est le plus ancien des aires protégées du Gabon. Couvert à 4900 kilomètres carrés de superficie, il protège les forêts tropicales riches en biodiversité et les savanes herbacées. Le parc national de la Lopé abrite plus de 400 espèces d’oiseaux et 60 espèces de mammifères, et est classé au patrimoine mondial, mixte, naturel et culturel par l’UNESCO en raison de sa biodiversité exceptionnelle et ses sites archéologiques, vieux de plus d’un million d’années.

Situé dans la province de Fujian, dans le Sud-Est de la Chine, Le parc de Wuyishan représente 1280 km2 d’espace protégé. Une végétation de forêt subtropicale de 210,7 Km comptée parmi les plus grandes d’Asie. Le parc dispose d’une grande diversité biologique dont des léopards, des panthères longibandes, des lynx, des ours et une variété de serpents.