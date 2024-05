Challenge ODD : 70 étudiants gabonais en compétition pour des projets innovants et impactants

Ecouter l'article

L’Organisation des nations unies (ONU), en partenariat avec Deloitte Gabon, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université Omar Bongo (UOB), lance le concours ODD Challenge. Cette initiative vise à sensibiliser les étudiants gabonais aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et à encourager des projets innovants et impactants. 70 Gabonais ont pris part à cette compétition, mettant en lumière leur engagement envers un avenir durable.

Le concours ODD Challenge a pour but de sensibiliser les jeunes esprits aux 17 Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU, qui couvrent des domaines variés tels que l’élimination de la pauvreté, l’accès à une éducation de qualité, la protection de l’environnement, et bien d’autres. En engageant les étudiants dans cette initiative, les organisateurs cherchent à cultiver une nouvelle génération de leaders et d’innovateurs prêts à relever les défis mondiaux.

Un challenge pour le développement durable

Les 70 étudiants participants issus de 10 établissements de Libreville était réparti en équipes pour développer des projets répondant à des problématiques locales tout en s’alignant sur les objectifs globaux des ODD. Le concours a été marqué par plusieurs phases notamment une formation initiale sur les Objectifs de Développement Durable, des ateliers pratiques et des sessions de brainstorming pour définir leurs projets.

Puis, les équipes ont travaillé sur leurs projets avec l’aide de mentors de Deloitte Gabon et d’experts académiques de l’AUF et de l’UOB. Les projets seront présentés devant un jury composé de représentants des partenaires lors du concours final qui se déroulera le 12 juin prochain et qui permettra d’évaluer les propositions en fonction de leur innovation, faisabilité et impact potentiel. Enfin, les projets, les 3 projets les plus prometteurs seront récompensés et accompagnés pendant un an par les consultants du Cabinet Deloitte afin de les développer et les rendre viables.

Le concours ODD Challenge ne vise pas seulement à récompenser les meilleures idées, mais également à créer un mouvement durable de jeunes engagés dans le développement durable. En encourageant l’innovation et en offrant un cadre pour la mise en œuvre de projets, cette initiative aspire à produire des solutions concrètes aux défis locaux et à inspirer un changement positif au Gabon.