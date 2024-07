Maganga Moussavou : « Oligui Nguema profite des moyens de l’État pour faire sa campagne »

Follow on X

La tournée républicaine entreprise depuis plusieurs mois par le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema aura été diversement appréciée au sein de la classe politique gabonaise. L’ancien vice-président de la République Pierre Claver Maganga Moussavou, dans une interview accordée à l’hebdomadaire L’Aube de ce mardi 23 juillet 2024, s’est notamment insurgé contre ces déplacements aux allures de campagne électorale.

Au cours de cet entretien fleuve, le président du Parti social démocrate (PSD) s’est montré très critique vis-à-vis de l’actuel chef de l’État et plus précisément de ses deux derniers déplacements dans les provinces de la Nyanga et du Haut-Ogooué. À cet effet, Pierre Claver Maganga Moussavou a souligné que ces étapes auront permis de révéler aux yeux des Gabonais les intentions du Général Brice Oligui Nguema concernant le processus de transition entamé depuis le coup d’État du 30 aout 2023.

Oligui Nguema déjà en campagne selon Maganga Moussavou

Pour le « Bouvier de Moutassou » le coup d’État n’aurait pas été perpétré pour sauver le Gabon, mais plutôt pour « prendre et préserver le pouvoir, le conserver dans un camp, tout en faisant croire au peuple qu’il le faisait pour les Gabonais ». D’ailleurs, il n’a pas manqué de se questionner sur l’utilité de ces tournées républicaines qui ne profiteraient qu’au seul président de la Transition. « Je ne sais pas à quoi servent ces tournées républicaines, si ce n’est qu’à profiter des moyens de l’État pour faire sa campagne », a martelé le président du PSD.



Il en tient pour preuve, le fait que durant ces déplacements, accompagnés d’une cohorte d’affidés, le président de la République n’évoquerait que très rarement la restauration des institutions. Un fait révélateur selon l’ancien vice-président de la République qui a le mérite de mettre en lumière l’intention du Général Brice Oligui Nguema de garder le pouvoir. « Pour ceux qui analysent, le peuple gabonais doit se rendre compte de ce qu’il arrive, et que nous allons favoriser, si on ne fait pas attention, l’éclosion d’une dictature pire que celle que nous avons connue jusque-là », a-t-il averti.