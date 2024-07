Port-Gentil : deux pêcheurs à la dérive pendant 24 heures repêchés par le Dolphine

Follow on X

La problématique de la sécurité en matière de navigation maritime continue de se poser avec acuité, ce malgré la volonté affichée par le gouvernement de la Transition. La preuve une fois de plus avec le repêchage réalisé par le navire Dolphine de la compagnie NGV de deux pêcheurs, qui, après une panne de moteur, étaient à la dérive depuis près de 24 heures. Un ouf de soulagement pour ces compatriotes qui échappent de peu à une mort qui était inéluctable.

Alors que le Gabon vient d’abriter 9ème édition de la semaine africaine de l’aviation de la région Afrique-Océan Indien (AFIWEEK) avec en prime la signature d’un accord de coopération avec la Guinée Equatoriale qui permettra le déploiement du dispositif appelé « Search And Rescue » (Recherche et Sauvetage), la question de la sécurité de la navigation vient une fois de plus d’enregistrer un énième incident. En effet, deux pêcheurs ont été repêchés ce jeudi 25 juillet 2024.

Plus de peur que de mal

Selon une source contactée par Gabon Media Time, alors que les deux compères effectuaient une partie de pêche au large de la cité pétrolière dans la zone de Ngola, ils auraient été confrontés à un manque de bougie entraînant de facto une panne moteur. « Pour se sauver du pétrin, ils ont contacté un de leurs amis, mais faute de coordonnée GPS, les recherches entrepris par ce dernier se sont avérées infructueuses. Sauf que malgré l’alerte donnée auprès des autorités, rien n’a été fait », relate notre source.



Après près de 24 heures de dérive, les deux infortunés ont eu de la chance après avoir effectué des signaux de détresse. C’est donc le Dolphine de la compagnie maritime NGV piloté par le capitaine François Eckert qui passant dans les parages a aperçu l’embarcation. L’équipage aurait donc entrepris prestement de repêcher les deux hommes et de les prendre en charge. À noter que la capitale économique, accessible majoritairement par voie maritime, est très souvent confrontée à ce type d’incident, le dernier en date étant le chavirement en avril dernier de deux embarcations alors qu’elles tentaient d’effectuer la traversée au large de la ville. Là aussi, le drame avait été évité in extremis après l’intervention des autorités et de pêcheurs.