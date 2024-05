« Construire » le nouveau single de Lord Ekomy Ndong dans les bacs !

Follow on X

Après son dernier album sorti le 30 décembre 2023 intitulé « Paradis », le poète intègre semble de retour au harpon. Il s’agit d’un single motivateur dénommé « construire ». Lord Ekomy Ndong incite la jeunesse à transformer le Gabon avec des bâtisses pour la pérennité.

C’est devant un parterre de journalistes issus de la presse écrite, audiovisuelle et numérique que Lord Ekomy Ndong a révélé la sortie, ce mercredi 29 mai 2024, de sa nouvelle chanson intitulée « Construire ». Après une brève présentation, l’intéressé s’est prêté à la traditionnelle phase de questions-réponses. Un exercice auquel se sont plus les participants édifiés sur ce nouveau titre évocateur puisque traduisant son expérience.

« Construire », un leitmotiv à l’endroit de tous !

En rappant « construire », l’artiste gabonais livre ainsi un hymne à la réalisation des rêves et à la construction. Et ce, dans une société enclin à l’exil vers l’occident mais encore plus l’exode rural. Pourtant, d’où que vous vous trouvez, il est judicieux de poser une pierre pour améliorer votre existence mais également sécuriser sa famille. Pour y parvenir, l’artiste a eu recours au savoir-faire de la Société nationale immobilière (SNI).

Ne dit-on pas « qu’une maison est un abri pour tous ». Dans cette logique, Lord Ekomy Ndong propose une thèse en guise de bréviaire à l’endroit de celles et ceux qui n’avaient plus en ligne de mire la construction. Dans une ambiance emballante sur une instrumentale à sa sauce, l’auteur du hit « Nous » parle de lui pour booster en « vous » le sens de l’initiative. Le clip est disponible sur Youtube.