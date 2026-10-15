Gabon : rentrée universitaire 2026-2027, entre inscriptions tardives et reprise des cours au ralenti

Ecouter l'article

La rentrée académique 2026-2027 connaît un démarrage contrasté dans les universités et grandes écoles publiques gabonaises. À l’Université Omar Bongo (UOB), seuls 4 000 étudiants sur près de 18 000 auraient réglé leurs frais d’inscription. À l’Institut supérieur de technologie (IST) du Cap-Estérias, les enseignements ont repris le 12 octobre selon un calendrier alterné, tandis que l’accès au campus principal reste différé. Une situation qui interroge les conditions d’organisation de cette nouvelle année universitaire.

Alors que les établissements d’enseignement supérieur sont censés retrouver leur rythme habituel, plusieurs contraintes administratives et pédagogiques perturbent le déroulement de la rentrée. Entre inscriptions inachevées, examens de rattrapage et organisation progressive des enseignements, les étudiants doivent composer avec des calendriers différents selon leurs établissements.

À l’UOB, seulement 4 000 étudiants inscrits sur 18 000

À l’Université Omar Bongo, la reprise des cours demeure freinée par la lenteur des inscriptions administratives. Selon Steeve Renombo, secrétaire général de l’établissement, près de 4 000 étudiants seulement, sur un effectif estimé à 18 000, auraient acquitté leurs frais d’inscription.

Ce chiffre représente environ 22 % des effectifs annoncés. Une situation qui complique la planification des enseignements et retarde la reprise effective des activités pédagogiques. À l’Université des sciences de la santé (USS) d’Owendo, les étudiants ont également retrouvé les amphithéâtres, mais la reprise demeure progressive.

Au Cap-Estérias, une rentrée organisée en alternance

À l’Institut supérieur de technologie, installé au sein de l’Université internationale Oligui Nguema du Cap-Estérias, les cours ont repris le lundi 12 octobre 2026. Toutefois, les enseignements sont répartis par pôles, à raison de deux jours hebdomadaires : lundi et jeudi pour le management, mardi et mercredi pour la technologie.

Le vendredi est consacré aux enseignements communs et, selon les besoins, aux examens de rattrapage. Cette organisation provisoire s’explique notamment par la situation des étudiants de première année de licence de la précédente promotion. Les rentrées des deuxième et troisième années sont ainsi reportées.

Des contraintes administratives à résoudre

Parallèlement, le campus principal du Cap-Estérias demeure inaccessible. Une procédure de recrutement de personnels, conduite par le Centre national des œuvres universitaires (CNOU), est toujours en cours, avec une prolongation d’une semaine du délai de dépôt des candidatures.

Ces difficultés illustrent les défis persistants de coordination entre inscriptions, ressources humaines et calendrier pédagogique. Pour les établissements concernés, l’enjeu sera désormais d’accélérer la normalisation des activités afin d’éviter que ces retards ne compromettent le déroulement de l’année académique 2026-2027.