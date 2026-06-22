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Mouila : un infirmier et un mécanicien aux arrêts pour le cambriolage d’un bar et ivresse publique

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 20h14min
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Florentin Bekale et Alban Régis Maporo Polly lors de leur interpellation © D.R.
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C’est une affaire pour le moins insolite qui secoue actuellement le chef-lieu de la province de la Ngounié. Un infirmier de 51 ans, Florentin Bekale, et un mécanicien de 39 ans, Alban Régis Maporo Polly, viennent d’être placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Mouila. Selon les informations transmises par des sources judiciaires à l’Agence gabonaise de presse (AGP), les deux résidents du quartier Dourouni dans le 1er arrondissement de la ville sont poursuivis pour vol aggravé et ivresse publique.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17 juin 2026. Profitant de la pénombre, le duo s’est introduit dans un débit de boissons de la place. Le lendemain matin, c’est la douche froide pour le gérant qui ne peut que constater le cambriolage de son commerce. Ce dernier s’est immédiatement dirigé vers l’antenne provinciale de la Police judiciaire pour déposer une plainte.

L’enquête n’a pas traîné. Les limiers de la PJ ont rapidement localisé les suspects dans une chambre de la ville. Les deux compères s’y trouvaient encore dans un état d’ébriété avancé, savourant visiblement le produit de leur larcin. Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont mis la main sur un véritable inventaire de fête : trois casiers de bière, une bouteille de Royal Circle, une bouteille de liqueur locale et deux cartons de vin.

Des rôles bien définis et un lourd passé

Le mode opératoire déterminé par les enquêteurs révèle une répartition claire des tâches. Alban Régis Maporo Polly a usé d’une tenaille pour forcer la porte de l’établissement, pendant que son aîné, Florentin Bekale, faisait le guet. Si le mécanicien a rapidement reconnu les faits face aux policiers, l’infirmier a d’abord tenté de feindre des trous de mémoire avant de passer à table à son tour.

Un profil judiciaire inquiétant

Déférés devant le parquet, les deux hommes ont été écroués sur la base des articles 209 et 296 du Code pénal gabonais. Au-delà du vol de boissons, l’enquête a mis en lumière le profil particulièrement lourd de l’infirmier. Une source judiciaire a révélé à l’AGP que Florentin Bekalé avait déjà été condamné en 2003 à Oyem à onze ans de réclusion criminelle pour viol et inceste sur sa propre fille. Une peine dont il n’aurait toutefois purgé qu’une seule année. Désormais derrière les barreaux à Mouila, les deux prévenus attendent d’être fixés sur leur sort.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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