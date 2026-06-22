Gabon : le gouvernement appelle à la vigilance contre un faux programme de subventions agricoles

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Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural a lancé une alerte contre une fausse campagne de subventions agricoles qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Les autorités invitent les producteurs, les coopératives et l’ensemble des acteurs du secteur à faire preuve de prudence face à cette tentative d’escroquerie numérique.

Alors que les enjeux de soutien au monde agricole occupent une place centrale dans les politiques publiques, des individus mal intentionnés semblent vouloir tirer profit de l’intérêt suscité par les programmes d’accompagnement du secteur. Dans un communiqué publié le 22 juin 2026, le ministère de l’Agriculture a formellement démenti l’existence d’un prétendu programme de subventions agricoles relayé sur certaines plateformes numériques et accessible à travers un formulaire en ligne.

Selon le département ministériel dirigé par Pacôme Kossi, cette initiative ne relève aucunement de ses services et aucun lien n’existe entre le ministère et les adresses électroniques ou supports utilisés pour diffuser cette communication frauduleuse.

Une tentative de collecte de données personnelles

Face à cette situation, le ministère appelle les populations à la plus grande vigilance. Les producteurs agricoles, les coopératives, les opérateurs économiques ainsi que les citoyens sont invités à ne transmettre aucune donnée personnelle, administrative ou financière à travers ce formulaire.

L’administration rappelle que toutes les informations relatives aux programmes d’appui, aux subventions ou aux initiatives gouvernementales sont exclusivement diffusées à travers les canaux officiels du ministère. Cette mise en garde intervient dans un contexte où les arnaques numériques ciblant les administrations publiques et les programmes de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux.

Des investigations engagées

Le ministère indique avoir déjà saisi les services compétents afin d’identifier les auteurs de cette campagne frauduleuse et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations ainsi que l’intégrité des institutions publiques. À travers ce communiqué, le ministère de l’Agriculture réaffirme son engagement en faveur d’une information fiable, transparente et accessible au bénéfice du monde agricole. Il invite les citoyens à vérifier systématiquement l’origine des informations reçues et à se référer uniquement aux sources officielles avant toute démarche administrative ou financière.

Pour les autorités, la vigilance collective demeure le meilleur rempart contre ce type de pratiques qui visent à exploiter la confiance des populations et les attentes légitimes des acteurs du développement rural.