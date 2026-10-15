Sucreries du Gabon : les travailleurs suspendent leur grève après 12 jours de conflit

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Après douze jours de mouvement social, le Syndicat des travailleurs du sucre (Sytrasuc), affilié à la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon (CSTG), a annoncé, le 12 octobre 2026, la suspension de la grève déclenchée le 1er octobre aux Sucreries du Gabon, à Franceville. Selon le quotidien L’Union du jeudi 15 octobre 2026, cette décision ouvre la voie à une procédure de médiation, après l’échec des premières tentatives de conciliation autour des conditions de travail et des acquis sociaux.

Le climat social pourrait progressivement s’apaiser aux Sucreries du Gabon. Après plusieurs jours de cessation collective du travail, les salariés ont choisi de privilégier la négociation pour tenter d’obtenir satisfaction sur leurs revendications. Dans son édition du 15 octobre, L’Union, sous la plume de Nadège Ontounou, rapporte que cette nouvelle orientation « ouvre une perspective de règlement du conflit par le dialogue ». Une évolution qui ne signifie toutefois pas que les désaccords entre les travailleurs et la direction ont été résolus.

Des revendications liées aux conditions de travail

À l’origine du mouvement figurent plusieurs préoccupations relatives à la sécurité et aux avantages sociaux des salariés. Selon L’Union, les travailleurs dénoncent notamment « l’insuffisance des équipements de protection individuelle », ainsi qu’un suivi médical jugé inadapté pour les agents exposés aux produits chimiques.

Les revendications concernent également la fermeture du foyer des travailleurs, la suppression de l’accès à l’économat et les besoins en formation professionnelle. Le syndicat réclame par ailleurs la mise en place de mécanismes paritaires permettant de prévenir et de régler les différends sociaux au sein de l’entreprise.

La médiation après l’échec de la conciliation

D’après le quotidien national, une première tentative de conciliation conduite sous l’autorité du directeur provincial du Travail n’a pas permis de rapprocher les positions. Face à cette impasse, le Sytrasuc, dirigé par Armel Jasmin Boumy, a décidé de suspendre le mouvement afin de favoriser l’ouverture d’une nouvelle phase de discussions.

Les activités ont ainsi repris le mardi 13 octobre 2026. Cette reprise constitue une étape dans la normalisation du fonctionnement de l’entreprise, mais les revendications demeurent en attente de réponses concrètes.

Des engagements attendus pour une sortie durable de crise

La procédure de médiation devra désormais permettre aux parties d’examiner les différentes revendications et de rechercher des compromis. Les questions relatives à la protection des salariés, au suivi médical et aux avantages sociaux devraient occuper une place centrale dans les échanges.

Comme le souligne L’Union, l’enjeu est de parvenir à « des engagements concrets » susceptibles de répondre durablement aux préoccupations du personnel. La suspension de la grève offre ainsi un répit aux Sucreries du Gabon, mais la stabilité sociale dépendra surtout des résultats de la médiation et du respect des engagements qui pourraient en découler.