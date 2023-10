Mondial féminin U20 : le Gabon se retire des éliminatoires !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la liste des 30 présélectionnées pour ces éliminatoires avait été rendue publique en vue de préparer au mieux le rencontre du 6 octobre prochain face à l’Eswatini, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a décidé de tout interrompre. Une décision motivée par la nécessité de suivre « un championnat régulier ».

Dans un communiqué daté du dimanche 1er octobre 2023 dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), la Fédération gabonaise de football annonce le retrait immédiat de l’équipe nationale féminine de football catégorie moins de 20 ans. Si d’aucuns y voient une décision injustifiée, le comité exécutif a d’ores et déjà donné les raisons ayant conduit à cette mesure.

L’Eswatini déjà au second tour !

C’est la conséquence directe de la mesure prise par la Fegafoot. Alors que l’équipe de l’Eswatini s’apprêtait à recevoir les Panthères du Gabon pour une manche aller palpitante avant le retour à Franceville, les autorités du ballon rond dans notre pays ont simplement décidé de se retirer. La fin des éliminatoires dès le début pour nos footballeuses.

Pourtant le comité exécutif de la Fegafoot y voit des aspects positifs. Pour le haut organe de l’instance faîtière du football au Gabon, cette décision « débouchera sur la gestion optimale des ressources financières pour le développement du football féminin sur le plan local ». Des sanctions disciplinaires ne sont pas à l’ordre du jour.

Repartir de plus belle ?

Ce serait la noble ambition affichée par Pierre Alain Mounguengui et son board. Désireux d’éviter à notre pays des raclées telles que face aux Zèbres du Botswana, la Fegafoot entend s’atteler à relancer durablement le championnat féminin. Duquel seront issues les footballeuses sélectionnées pour représenter le pays. Un schéma plus cohérent.

Ce n’est pas la première fois que la Fegafoot prend ses responsabilités pour prévenir une débâcle. Il y a quelques mois, Pierre Alain Mounguengui avait acté le retrait des équipes féminines en compétitions africaines. Et pour cause, l’impréparation n’augurait rien de prometteur. Reste à savoir si Jeanne Moussavou et son staff sauront accueillir cette décision.