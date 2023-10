Moanda : trois présumés dealers de chanvre indien aux arrêts

Ecouter cet article Ecouter cet article

Trois compatriotes gabonais connus sous les noms de Dorlan Biloa, Marvin Mbenga Pebadi et Junior Ngossanga, ont été appréhendés le vendredi 29 septembre 2023 par les éléments de la brigade de gendarmerie de Moanda, dans la province du Haut-Ogooué. Selon nos confrères du quotidien L’Union, ces derniers avaient en leur possession 27 bottes de cannabis prêtes à être écoulées sur le marché.

Leur arrestation survient après une enquête diligentée par les pandores qui avaient été informés d’un réseau de trafiquants. Les 3 suspects ont été appréhendés dans la rue avec en leur possession le sac contenant les 27 bottes de cannabis. Interpellés, les présumés dealers vont d’abord nié les faits en prétendant ne pas être les propriétaires de la marchandise qu’ils auraient trouvée au sol. Une version qui n’aurait pas convaincu.

Ils risquent jusqu’à vingt ans de réclusion

La culture, la vente et la possession de chanvre indien à des fins récréatives étant illégales au Gabon, toute possession de cannabis peut entraîner de sévères sanctions. C’est ce à quoi s’exposent Dorlan Biloa, Marvin Mbenga Pebadi et Junior Ngossanga qui ont été déférés devant le parquet avant d’être placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction. Ils risquent jusqu’à vingt ans de réclusion et une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie, conformément aux dispositions de l’article 408 du Code Pénal pour importation illicite de stupéfiants.