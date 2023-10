Gabon : 44 entreprises adjudicataires convoquées à la Task-Force pour des paiements perçus

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Task-Force pour le contrôle de la dette intérieure et extérieure de l’État a été rétablie par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, avec pour objectif entre autres d’analyser l’ensemble des marchés publics passés par l’État. C’est pour remplir cette mission que l’organe rattaché à la présidence de la République a publié ce 03 octobre un communiqué convoquant 44 entreprises adjudicataires pour des vérifications.

Une semaine seulement après leur nomination, les membres de la Taskforce sur la dette intérieure et extérieure sont déjà à pied d’œuvre. Si la durée de cette tâche complexe qui leur a été confiée par le CTRI n’est pas connue, des résultats sont toutefois attendus au regard des attentes des Gabonais, qui ont positivement accueilli la réhabilitation de cette Task-Force.

44 entreprises convoquées dans le cadre des Emprunts Obligataires de mars 2023

Des compagnies d’assurance, en passant par des fleurons du BTP ou encore des leaders de la transformation du bois, la Task-Force a ratissé large. Ce sont donc au total 44 entités ayant bénéficié de l’argent public qui seront entendues. « Les entreprises dont les identités sont indiquées sont priées de bien vouloir se présenter à la Task-Force dans le cadre des Emprunts Obligataires de mars 2023 », peut-on lire dans le communiqué.

Ce communiqué indique par ailleurs que cette convocation est impérative et passé le mardi 10 octobre, les entreprises citées « qui ne se présenteront pas feront l’objet de convocation auprès des services du procureur de la République ». Ces convocations s’inscrivent dans le cadre de « l’examen et du contrôle des paiements effectués par les entités bancaires au profit des entreprises adjudicataires des marchés ».



Notons que depuis la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, on assiste à une série d’arrestations sur fond de scandales financiers. Des pratiques peu orthodoxes qui mettent en lumière la porosité entre le monde politique et le milieu des affaires.