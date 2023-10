Marathon du Gabon : lancement des inscriptions pour la 9ème édition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Attendu par tous les férus de course pédestre, le premier marathon labellisé d’Afrique est enfin en marche. D’ailleurs, le coup d’envoi des inscriptions pour cette édition 2023 a été donné, le samedi 14 octobre dernier, par le président de la Fédération Gabonaise d’Athlétisme, Anaclet Mathieu Taty.

Si on en sait davantage sur les articulations de la 9ème édition du Marathon du Gabon, le comité d’organisation et les autorités de telle ont pour leur part lancé les inscriptions à cette grande messe de l’athlétisme. En effet, la course pédestre labellisée World Athletics depuis 2015 peut désormais compter les premiers compétiteurs issus des deux sexes.

À vos marques, prêts, inscrivez-vous !

Si les 2 et 3 décembre 2023 verront Libreville en émoi rythmant sur le premier marathon labellisé d’Afrique, il est impérieux de rappeler que cette étape attendue passe par un engouement dans les listes d’inscription. Ainsi donc, les hommes, femmes et même enfants sont appelés à se ruer pour réserver leurs places aux sites agréés.

Pour l’heure, les personnes désireuses d’y prendre part doivent se rendre au Géant Ckdo (PK0). Et ce, du lundi au vendredi à partir de 09h00. Reste donc à tout un chacun de se ménager pour obtenir un des 20.000 numéros escomptés. Une majoration qui s’explique par l’engouement autour de cet événement qui avait été annoncé par une certaine presse « en voie d’annulation ». Ce qui était d’emblée erroné.

Un format 2023 inchangé et toujours attractif !

Selon le comité d’organisation, le Marathon du Gabon obéira au même schéma que les 8 autres éditions. À savoir, 6 courses au menu avec le Marathon de 42 km, le Semi- marathon de 21km, le 10 Km. Pour les plus jeunes, il est prévu le Kid’s Run de 3 km et le Kid’s Run de 1,5 km. La gent féminine quant à elle participera à la Gabonaise. Le chrono tourne, les compétiteurs s’impatientent.