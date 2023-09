Gabon : pas de « 10 km de Franceville » cette année !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Longtemps attendue par les férus d’athlétisme, la course pédestre dénommée « 10 km de Franceville » prévue pour le 7 octobre prochain est annulée pour cette édition. C’est ce qui ressort de la rencontre entre le comité d’organisation et ses divers partenaires, rapporte Gabon Matin.

Si le 10 km de Port-Gentil a été grandiose, sa course jumelle pourrait finalement ne pas voir le jour cette année. En effet, la course pédestre la plus rapide d’Afrique Run In Masuku encore connue sous « le 10 km de Franceville » a été reléguée au second rang cette année. Une décision consensuelle prise en tenant compte du contexte actuel.

Le 10km de Franceville 2023 annulé !

Si ce 4ème acte se présentait comme le graal pour les férus d’athlétisme, le PDG d’Everest Media et organisateur des courses pédestres internationales du Gabon, a dû se résigner à revoir ses priorités dans cette période de transition politique. Les 7000 participants espérés devront contenir leur enthousiasme.

Entre-temps, Sébastien Bottari devrait s’atteler à soumettre cette vision de l’athlétisme au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ce, avant d’espérer un quelconque accompagnement de la nouvelle haute administration.

Le Marathon du Gabon maintenu pour le 2 décembre 2023

Passant au crible les différentes compétitions, le comité d’organisation et le gouvernement ont convenu de placer le curseur sur le Marathon du Gabon. D’ailleurs, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui a déjà pris part à cette épreuve, pourrait récidiver.



Pour cette 9ème édition de la compétition dénommée « international », les organisateurs espèrent battre le record de 18 000 participants. Ainsi, le plafond a été placé sur au moins 20. 000 coureurs. À ce propos, Sébastien Bottari avait admis que « nous avons fait plusieurs centaines de frustrés qui n’avaient pas pu prendre part à la course ».