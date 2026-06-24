Gabon : l’Union européenne renforce le dialogue avec la Mairie de Libreville

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L’Ambassadrice de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie a été reçue en audience ce 22 juin 2026 par le maire de la commune de Libreville, Eugène Mba. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre la capitale gabonaise et l’Union européenne, dans un contexte où les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle accru dans la mise en œuvre des politiques de développement. Les deux personnalités ont échangé sur les perspectives de coopération susceptibles de soutenir les ambitions de modernisation de Libreville et de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des habitants.

Au cours des discussions, le maire a présenté les principaux axes de son action municipale, en mettant l’accent sur la nécessité de diversifier les sources de financement des collectivités locales. Il a également souligné l’importance de la coopération internationale. Eugène Mba a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération décentralisée afin d’accompagner la réalisation de projets dans plusieurs secteurs prioritaires, de manière à favoriser une meilleure attractivité de la ville auprès des partenaires techniques et financiers.

L’ambassade de l’UE au cœur du rapprochement institutionnel

Représentante de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie a réaffirmé l’engagement de son institution à maintenir un dialogue étroit avec les autorités municipales de Libreville. L’Ambassadrice a présenté les orientations stratégiques actuelles de l’Union européenne, et a rappelé que les mutations du contexte international nécessitent une adaptation permanente des mécanismes de coopération. L’UE entend ainsi poursuivre les échanges avec la municipalité afin d’identifier des domaines d’intervention répondant aux priorités locales et aux attentes des populations. Cette démarche illustre le rôle central de la représentation diplomatique européenne dans la promotion de partenariats efficaces.

La question de la gestion des déchets, considérée comme un défi majeur pour Libreville, a également occupé une place importante dans les échanges. Les deux parties ont convenu de l’intérêt d’explorer de nouvelles pistes pour accompagner les efforts de la municipalité dans ce domaine stratégique. Il faut dire que l’UE est déjà engagée, aux côtés des autorités gabonaises, dans le démantèlement du site de Mindoube et la construction d’une usine de valorisation des déchets ménagers. Cette rencontre témoigne d’une volonté commune de consolider les relations entre la Ville de Libreville et l’Union européenne.