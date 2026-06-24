Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : l’Union européenne renforce le dialogue avec la Mairie de Libreville

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 24 juin 2026 à 9h32min
1 538 Temps de lecture 1 minute
Cécile Abadie et Eugène Mba en tête-à-tête le 22 juin 2026 © D.R.
Ecouter l'article

L’Ambassadrice de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie a été reçue en audience ce 22 juin 2026 par le maire de la commune de Libreville, Eugène Mba. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre la capitale gabonaise et l’Union européenne, dans un contexte où les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle accru dans la mise en œuvre des politiques de développement. Les deux personnalités ont échangé sur les perspectives de coopération susceptibles de soutenir les ambitions de modernisation de Libreville et de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des habitants.

Au cours des discussions, le maire a présenté les principaux axes de son action municipale, en mettant l’accent sur la nécessité de diversifier les sources de financement des collectivités locales. Il a également souligné l’importance de la coopération internationale. Eugène Mba a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération décentralisée afin d’accompagner la réalisation de projets dans plusieurs secteurs prioritaires, de manière à favoriser une meilleure attractivité de la ville auprès des partenaires techniques et financiers.

L’ambassade de l’UE au cœur du rapprochement institutionnel

Représentante de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie a réaffirmé l’engagement de son institution à maintenir un dialogue étroit avec les autorités municipales de Libreville. L’Ambassadrice a présenté les orientations stratégiques actuelles de l’Union européenne, et a rappelé que les mutations du contexte international nécessitent une adaptation permanente des mécanismes de coopération. L’UE entend ainsi poursuivre les échanges avec la municipalité afin d’identifier des domaines d’intervention répondant aux priorités locales et aux attentes des populations. Cette démarche illustre le rôle central de la représentation diplomatique européenne dans la promotion de partenariats efficaces.

La question de la gestion des déchets, considérée comme un défi majeur pour Libreville, a également occupé une place importante dans les échanges. Les deux parties ont convenu de l’intérêt d’explorer de nouvelles pistes pour accompagner les efforts de la municipalité dans ce domaine stratégique. Il faut dire que l’UE est déjà engagée, aux côtés des autorités gabonaises, dans le démantèlement du site de Mindoube et la construction d’une usine de valorisation des déchets ménagers. Cette rencontre témoigne d’une volonté commune de consolider les relations entre la Ville de Libreville et l’Union européenne. 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 24 juin 2026 à 9h32min
1 538 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : après les dépistages gratuits, quid de la prise en charge des drépanocytaires ?

24 juin 2026 à 10h38min

Gabon : 93 sociétés de sécurité privée sommées de se conformer à la législation

24 juin 2026 à 10h25min

Panthères du Gabon : Fin du suspense à la mi-juillet pour le nouveau sélectionneur !

24 juin 2026 à 7h49min

Infrastructures : Le Gabon sollicite le géant émirati KEZAD pour le port de Mayumba

23 juin 2026 à 20h51min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] AGUB / Coris Bank International : l’établissement poursuit son implantation au Gabon 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] AGUB / Coris Bank International : l’établissement poursuit son implantation au Gabon
[#Reportage] Marché financier : le Gabon en quête de 55 milliards FCFA en juin 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Marché financier : le Gabon en quête de 55 milliards FCFA en juin
[#Reportage] Importation de viande de dinde : le Gabon au 9e rang mondial avec 2 175t en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Importation de viande de dinde : le Gabon au 9e rang mondial avec 2 175t en 2025
[#RevuedePresse] Revue de presse du 23 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 23 Juin 2026
[#Journal] Le 12H30 du 23 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 23 Juin 2026
🔴[FlashInfos] Owendo : un an après, les déguerpis du Carrefour SNi toujours dans la rue 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Owendo : un an après, les déguerpis du Carrefour SNi toujours dans la rue
S'abonner
Bouton retour en haut de la page