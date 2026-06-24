Propriété industrielle : L’OGAPI lance une grande caravane de sensibilisation

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Depuis ce mercredi 24 juin et jusqu’au 26 juin, l’Office gabonais de la propriété industrielle (OGAPI) déploie une vaste caravane de sensibilisation dans les communes d’Akanda, d’Owendo et de Libreville. L’objectif ? Rapprocher ses services des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises (PME) et des porteurs de projets pour mieux faire connaître les enjeux liés à la protection des innovations.

Cette campagne de proximité marque un tournant pour l’institution, portée par une nouvelle dynamique interne. Comme l’explique Armand Ondo Nguema, chef de service indication géographique à l’Office. « L’objectif de cette caravane est d’interpeller tous les opérateurs économiques de ce qu’ il est important pour eux qu’à chaque fois qu’ils créent ou inventent qu’ils viennent protéger leur œuvre à l’OGAPI. », a-t-il indiqué.

Pour remédier à cela, les équipes de l’OGAPI occupent le terrain de 9 heures à 17 heures. Les experts y animent des sessions d’information, d’orientation et de conseil afin de vulgariser les mécanismes de protection des inventions, des marques de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels.

La caravane a débuté son parcours ce 24 juin au rond-point d’Avorbam à Akanda, avant de s’installer le 25 juin au carrefour SNI à Owendo, pour enfin achever son périple le 26 juin au rond-point de Nzeng-Ayong, dans le 6e arrondissement de Libreville.

Un havre pour la créativité gabonaise

À travers ce déploiement, l’OGAPI aspire à inscrire durablement la culture de la propriété industrielle dans le quotidien des acteurs économiques locaux. L’enjeu dépasse la simple démarche administrative : il s’agit de faire de la protection industrielle un puissant levier de compétitivité et de création de valeur pour l’économie nationale.

Par ailleurs il a rappellé la mission essentielle de cette opération : « par cette campagne de caravane […] qui met en avant tout ce que nous faisons au niveau de l’Office gabonais de la propriété industrielle, à savoir présenter non seulement la population, mais aussi aux opérateurs économiques, aux hommes d’affaires, à ceux qui sont des chercheurs, des inventeurs, qu’il y a un endroit au Gabon où ils peuvent arriver pour protéger tout ce que leur créativité met en place. »

Régie par le décret n°0308/PR/MIMT du 25 septembre 2014, l’OGAPI confirme, par cette initiative inédite, son rôle de partenaire incontournable pour un développement économique durable fondé sur l’innovation locale.