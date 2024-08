Gabon : les tarifs du parc animalier boudés par les internautes

Ecouter l'article

Depuis 24 heures, la toile gabonaise est en ébullition. Et pour cause, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a procédé à la transformation de la résidence Oyo en un parc animalier. Seulement les tarifs de visite de ce nouveau lieu de réjouissance ne cessent de faire couler encre et salive. En effet, pour les Gabonais, les prix fixés sont exorbitants et devraient être revus à la baisse afin que les populations puissent pleinement profiter de ce Zoo.

Initialement créé en 2010 et réservé exclusivement à Omar Bongo Ondimba et ses invités, la nouvelle attraction de Libreville, le parc animalier d’Oyo n’a pas encore fait son ouverture officielle qu’il est déjà au cœur de polémiques. Pour preuve, la toile est en feu depuis le jeudi 1er août 2024. Les tarifs annoncés par les responsables du Zoo situé dans le département de la Cuvette qui abrite une variété impressionnante d’animaux ne cessent d’être décriés. En effet, pour bon nombre de Gabonais les tarifs sont trop élevés. Le parc propose 3 circuits notamment le bleu 6000/adulte, 3000/ enfant; Circuit jaune 8000 adulte et enfant puis circuit rouge 10 000 FCFA pour tous.

Trop c’est trop !

Chacun y va de son commentaire. Si certains internautes préfèrent ironiser, « 10000 FCFA pour aller voir la viande de brousse hors de la marmite ? Alors qu’avec 3500 FCFA je l’ai dans mon assiette? », pour d’autres, la critique est fondée « On ne critique pas bêtement les prix. Au Gabon, ce genre d’endroits sont toujours exagérés. J’étais à Ouidah au Bénin, pour visiter tu ne peux même pas dépenser 3000 FCFA si tu fais toute la journée. À un moment donné, ils doivent arrêter ». Ce sont donc ces montants qui défraient la chronique. Pourquoi dépenser autant d’argent pour un parc qui n’a rien d’autre à proposer que des animaux. Nos dirigeants ont-ils oublié que 6 000 FCFA c’est le prix d’une bouteille de gaz ou que 10 000 FCFA équivalent à un carton de poulet qui pourrait nourrir toute une famille?

Pourquoi tout ce qui paraît accessible ailleurs, doit être hors de prix au Gabon ?

Une situation qui devrait interpeller les autorités de la transition, afin que ces dernières revoient à la baisse pas seulement les tarifs d’entrée au parc animalier d’Oyo, mais également tous les prix relatifs aux excursions sur l’ensemble du territoire. Le panier de la ménagère est déjà assez coûteux pour que le Gabonais lambda, soit encore obligé de lever les yeux vers les cieux pour se divertir et visiter son pays, même si c’est pour voir de près des lions, des tigres, des buffles, des guépards, des panthères, et même un puma.