Mercato : Levy Madinda signe 1 an à PS Barito Putera en Indonésie !

Véritable globetrotter depuis quelques années pour cause professionnelle, Levy Clement Madinda va connaître une énième aventure en première division indonésienne. Après son passage remarqué à Persib Bandung, l’international gabonais âgé de 32 ans a paraphé un contrat d’une durée d’un an avec PS Barito Putera, rapporte Sepakbola.

Ancien grand espoir du football gabonais après avoir marqué les esprits au centre de formation de football de Port-Gentil, Lévy Clément Madinda est en passe de connaître un dernier challenge dans son aventure indonésienne après Persib Bandung. Puisque d’après notre confrère Sepakbola, c’est avec PS Barito Putera que le milieu de terrain offensif passera la saison sportive 2024-2025.

Levy Madinda pour une pige avec PS Barito Putera !

Dans un communiqué rendu public via Sepakbola, PS Barito Putera a annoncé le recrutement massif pour dynamiser son effectif en vue d’une saison explosive. Selon le board du club indonésien, « trois joueurs étrangers, à savoir Lucas Gama Moreira, Levy Clement Madinda et Lucas Morelatto Da Cruz ont rejoint l’équipe ». Autant dire que notre international gabonais a la côte en Indonésie.

Durant l’exercice écoulé, Levy Madinda a disputé 15 matchs et a inscrit un seul but. Le natif de Libreville âgé de 32 ans intègre officiellement la famille élargie de l’équipe de Laskar Antasari après avoir signé le contrat à la résidence des fondateurs du PS Barito Putera, H Abdussamad Sulaiman et Hj Nurhayati. Gageons que cette aventure soit de nature à le remettre sur de bons rails.

À l’heure où Thierry Mouyouma, sélectionneur national des Panthères du Gabon, entend bâtir un équipe compétitive, le choix d’un playmaker serait de bon aloi. Et ce, avec la perspective d’un retour dans l’effectif en vue des éliminatoires comptant pour la Coupe du monde 2026. Dans un groupe ouvert, Pierre-Émerick Aubameyang et ses coéquipiers devront se défaire des Éléphants de la Côte d’ivoire.