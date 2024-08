Gabon : la Résidence Oyo se mue en Parc animalier !

Ecouter l'article

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a décidé de transformer la résidence Oyo, ancienne propriété du feu président Omar Bongo Ondimba, en un parc animalier. Cette nouvelle attraction, située aux Charbonnages dans le 1er arrondissement de Libreville, s’apprête à ouvrir ses portes au grand public, selon une vidéo récemment diffusée sur la toile par les gestionnaires du site.

Initialement créé en 2010 et réservé exclusivement à Omar Bongo Ondimba et ses invités, le parc animalier d’Oyo, en référence à cette ville de la république du Congo, située dans le département de la Cuvette, à l’instar du parc de Wonga Wongué, abrite une variété impressionnante d’animaux. Lions, tigres, buffles, guépards, panthères, et même un puma. Les visiteurs auront désormais la possibilité de les observer de près. Une nouvelle attraction à l’image du parc Sindibad de Casablanca au Maroc.

Le parc animalier de Libreville, une nouvelle attraction

« Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du parc animalier de Libreville. Un sanctuaire exceptionnel où vous pourrez admirer une incroyable variété de grands félins ». C’est le message de Lewis Mandongo, gestionnaire du parc animalier de Libreville et toute son équipe. En transformant la résidence Oyo en parc animalier accessible à tous, les militaires espèrent offrir une nouvelle forme de loisir à la population. Cette initiative promet de devenir une attraction phare à Libreville. Toute chose qui pourrait contribuer au développement du tourisme local.

L’ouverture officielle étant imminente, les gestionnaires du parc invitent tous les Gabonais à venir découvrir cette nouvelle attraction et à profiter de moments inoubliables en compagnie de ces majestueux félins. « Venez découvrir ce havre de biodiversité unique à Libreville » Les populations pourront acheter des tickets sur place, réservé via whatsapp ou par appel.

Toutefois, Cette transformation de la résidence Oyo, qui s’étend sur plus de 200 000 mètres carrés, en parc animalier suscite la curiosité, surtout quand on se rappelle qu’elle avait été léguée à la jeunesse gabonaise. Le 23 novembre 2015, ce luxueux bien immobilier avait en effet été cédé au ministère de l’Enseignement supérieur pour servir à la jeunesse du pays. Cette cession avait été effectuée par le secrétaire général de la Présidence de l’époque, Etienne Massard Kabinda Makaga, en lieu et place du président Ali Bongo Ondimba. Depuis, il y avait eu des rumeurs concernant la construction d’un nouveau campus pour l’université Omar Bongo, mais sans suite concrète.