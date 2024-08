Moanda : un voleur en série écope de 3 ans de prison

Follow on X

99 jours pour le voleur mais un jour pour le propriétaire. Cet adage bien connu, Rodrigue Ogue Loungou devra le méditer pour un bon bout de temps dans les geôles de la prison de Yene à Franceville. En effet, le mercredi 31 juillet 2024, le tribunal correctionnel du chef lieu de la la province du Haut-Ogooué a condamné ce compatriote à 3 ans d’emprisonnement et 28 millions de FCFA au titre des dommages et intérêts liés au remboursement des matériaux volés et à 500 000 FCFA d’amende, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés le 20 mars 2023 à Moanda au quartier Alliance aux environs de 2 heures du matin. En effet, Rodrigue Ogue Loungou aurait monté une stratégie dans le but de dérober du matériel de construction d’un chantier. L’Indélicat aurait commis plusieurs forfaits dans différents chantiers de construction de la cité minière. Dans le premier, il aurait notamment dérobé des carreaux et des planches.

Pour la deuxième victime, c’est des matériaux estimés à plus de 10 000 000 de FCFA. La même nuit, Rodrigue Ogue Loungou n’a pas souhaité se reposer puisque notamment il aurait commis un troisième vol chez un ressortissant malien. Cette fois, il va détourner le contenu d’un conteneur de 40 pieds rempli de pièces détachées. Après ces nombreux vols, ce dernier va trouver des astuces pour faire écouler la marchandise volée. Ce sont donc les multiples plaintes qui ont été déposées par les victimes à la brigade de gendarmerie de Moanda.

L’enquête ouverte par les officiers de police judiciaire (OPJ) a donc permis de mettre la main sur sieur Rodrigue Ogue Loungou. Au cours de son audition, le malfrat a reconnu les faits qui lui étaient imputés. Une situation qui a motivé le maître des poursuites à exiger les 3 ans de prison ferme sans sursis et les sanctions financières susmentionnées. A l’heure où nous couchons ces lignes, ce dernier séjourne à la maison d’arrêt de Yene.