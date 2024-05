Gabon : le gouvernement crée la SAEG sur les ruines de la Sotrader

Ecouter l'article

Pour tenter d’impulser une nouvelle dynamique dans le secteur agricole, le gouvernement a décidé ce mardi 14 mai 2024, de la création d’une nouvelle structure dédiée à l’émergence d’une nouvelle génération d’agriculteurs qui soit à la fois productifs et solidaires. Dénommée Société pour l’Agriculture et l’Élevage du Gabon (SAEG), cette nouvelle entité succède à la Société de Transformation Agricole et de Développement Rural (SOTRADER SA), dont l’échec ne fait désormais plus guère de doute.

Créer une entreprise dédiée au secteur agricole au Gabon s’inscrit dans une démarche stratégique pour plusieurs raisons. Des terres fertiles propices à l’agriculture, un climat et des conditions pédologiques propices à la culture de diverses cultures telles que le cacao, le café, l’huile de palme ou encore le caoutchouc. Cependant, plusieurs tentatives dans ce domaine ont échoué, la dernière en date étant la Société de Transformation Agricole et de Développement Rural (SOTRADER SA), sur les ruines de laquelle l’exécutif vient de créer la SAEG.

Successeure désignée d’une SOTRADER à bout de souffle, plombée par une gouvernance anarchique et une politisation outrancière comme l’a récemment évoqué, Hervé Omva, coordonnateur des programmes de l’ONG IDRC Africa, la Société pour l’Agriculture et l’Élevage du Gabon a comme principal objectif, de dynamiser les secteurs de l’agriculture et de

l’élevage au Gabon. Deux secteurs dont le développement reste embryonnaire, favorisant une insécurité alimentaire multiforme.

Un capital détenu par la Caisse des Dépôts et Consignations

Confronté à des défis liés à la sécurité alimentaire et fortement dépendant des importations des denrées de première nécessité, le Gabon entend donc miser sur cette nouvelle entreprise agricole pour stimuler la production alimentaire nationale et garantir un approvisionnement alimentaire stable à la population. Une initiative qui pourrait également permettre d’attirer les investissements dans le secteur agricole. A noter que cette nouvelle structure bénéficiera d’une existence juridique propre et d’un capital détenu à 100% par la Caisse des Dépôts et consignations (CDC).