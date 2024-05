Libreville : la restauration et la revitalisation de l’INSG au cœur de 3 jours d’ateliers

Ecouter l'article

Du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2024, l’Institut national des sciences et gestion (INSG) de Libreville a été le théâtre d’une série d’ateliers thématiques visant à la restauration et à la revitalisation de cette institution académique. Sous l’initiative du Directeur général, le Professeur Murielle Natacha M’bouna, cet événement a mobilisé de nombreux acteurs académiques et institutionnels dans un effort concerté pour renforcer et moderniser l’INSG.

La cérémonie d’ouverture de ces ateliers, présidée par le Pr Murielle Natacha M’bouna, a été marquée par la présence de représentants de la Fédération Gabonaise des Entreprises (FEG) et du Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE). Après avoir accueilli les assises du LMD en mars dernier, l’INSG poursuit sa dynamique de réforme avec ces ateliers destinés à repenser son système de gouvernance et à proposer des solutions aux défis rencontrés qu’ils soient pédagogiques, financiers ou sociaux.

Des travaux pour l’essor de l’INSG

Environ une centaine de participants, incluant des étudiants, anciens étudiants, enseignants permanents et vacataires, se sont répartis en 11 ateliers thématiques. Ces ateliers ont traité de plusieurs sujets essentiels pour la restauration de l’INSG : le cadre juridique et social, la gouvernance pédagogique, la recherche et l’employabilité, la gouvernance financière, la vie étudiante et la digitalisation. Chacune de ces thématiques a été examinée en profondeur pour proposer des solutions concrètes et adaptées aux besoins de l’institution.

La participation d’une cinquantaine d’entreprises a enrichi les réflexions, notamment sur la réforme des curricula de l’Institut national des sciences et gestion. L’alternance a été particulièrement mise en avant comme une voie prioritaire pour la formation, visant à accélérer la professionnalisation des diplômés. Cette collaboration avec le secteur privé vise à aligner les compétences des étudiants avec les besoins du marché du travail, renforçant ainsi l’employabilité des diplômés de l’INSG.

En travaillant sur la restauration de l’établissement, le DG entend réaffirmer la place de l’INSG dans l’écosystème de la formation. Une tâche qui incombe à toutes les parties prenantes. « Cette vision du renouveau nécessite l’implication de tous, et l’implémentation efficiente des orientations de ces ateliers dépendra du succès de cette ambition partagée », a encouragé le Pr Murielle Natacha M’bouna.

La tenue de ces ateliers marque un tournant dans l’histoire de l’INSG. Les recommandations qui en ont émergé seront cruciales pour la planification stratégique de l’institution en permettant l’élaboration d’une feuille de route claire pour le développement de l’établissement.