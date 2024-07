Libreville : victime d’un accident de la route, un compatriote se meurt sous l’échangeur de Lalala

Ecouter l'article

Florent Boussoungou, un compatriote âgé de plus de 50 ans, se trouve dans une situation de détresse extrême depuis qu’il a été victime d’un accident de la route courant 2023. Renversé par un véhicule, l’impact a failli coûter l’amputation de sa jambe. Malheureusement, faute de prise en charge médicale adéquate et de soutien financier, son état de santé se détériore de jour en jour.

Florent Boussoungou, ne disposant pas de moyens suffisants, est contraint de vivre sous l’échangeur de Lalala, dans le 5ème arrondissement de Libreville. Malgré le soutien ponctuel de quelques personnes de bonne volonté, il attend toujours une intervention des autorités gouvernementales, notamment du ministère des Affaires sociales.

Lors de l’accident en 2023, il a été percuté par un véhicule conduit par un militaire. Dans un premier temps, il a été aidé par son ancien employeur, qui a couvert ses frais médicaux initiaux. Toutefois, les médecins lui ont recommandé une amputation, décision qu’il a refusée. Cherchant une alternative, Florent a été pris en charge ailleurs, et son employeur, par l’intermédiaire de sa tante, lui a remis plus de 2 millions de FCFA pour ses soins médicaux.

Tragiquement, sa tante ne lui a jamais restitué cet argent. Dépourvu de ressources, il a été expulsé de la chambre qu’il louait, et avec une jambe en état de décomposition, il a trouvé refuge sous l’échangeur de Lalala. Depuis plus d’un an, Boussoungou Florent vit dans des conditions extrêmement précaires, exposé aux intempéries et sans accès aux soins nécessaires.

Cette situation alarmante appelle une réponse urgente des autorités gouvernementales, en particulier du ministre des Affaires sociales, Nadine Natalie Awanang épouse Anato. Il est crucial que les difficultés de ce compatriote soient prises en charge de toute urgence pour éviter une issue tragique. Une équipe de Gabon Media Time s’est d’ailleurs rapproché du Samu Social Gabonais afin d’avoir une aide concernant ce monsieur. Ces derniers bien que voulant aidé ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas interner Florent Boussoungou. Contacté par notre rédaction, le Ministère des affaires sociales et la Direction des Affaires sociales n’ont pas pu trouver une solution, indiquant les moultes difficultés quant à la prise en charge de ce compatriote.

Il est impératif que les autorités interviennent rapidement pour fournir à Boussoungou Florent les soins médicaux dont il a désespérément besoin et pour lui offrir un logement décent. En répondant à cet appel à l’aide, nous pouvons espérer mettre fin à la souffrance de cet homme et éviter que sa situation ne se détériore davantage.