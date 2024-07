Gabon : un accord à 60 milliards entre Arise IIP et Africa Finance Corporation pour doper les investissements

Ecouter l'article

C’est une collaboration stratégique qui devait permettre de renforcer les investissements et le développement économique en Afrique subsaharienne, mais également aider à attirer davantage d’investissements et à stimuler la croissance économique à long terme. ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur et opérateur panafricain de parcs industriels et Africa Finance Corporation (AFC), principal fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique, ont en effet annoncé le 18 juillet dernier, la signature d’un protocole d’accord pour établir un fonds de 60 milliards de FCFA. Fonds qui devrait servir à soutenir les entreprises établies au sein des parcs industriels d’ARISE IIP.

100 millions de dollars (USD) soit un peu plus de 60 milliards de nos francs. C’est le montant annoncé de l’accord entre ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) et Africa Finance Corporation (AFC). Un accord tourné essentiellement vers le soutien des entreprises installées au sein des parcs industriels du développeur et opérateur panafricain et qui trouve son origine dans la vision commune des deux parties, à soutenir les entreprises africaines installées dans les ZES développées par Arise IIP en leur fournissant les financements et les services de conseil nécessaires pour stimuler leur croissance.

En effet, au cœur du développement de nombreux pays d’Afrique subsaharienne dont le Gabon, Arise IIP entend à travers la création de ce fonds, doper ses investissements sur un continent qui en a le plus grand besoin et qui reste déficitaire en termes d’infrastructures. Grâce à l’appui d’AFC, qui cherchera également à obtenir des financements auprès des agences de crédit à l’exportation (ECA), des institutions financières locales et régionales afin de mobiliser des fonds pour soutenir ces entreprises, le développeur pourrait donc entrer dans une nouvelle phase de son développement en créant davantage d’emplois et de valeur ajoutée en termes d’industrialisation.

Prospérité économique à travers le renforcement des services financiers



A travers ce partenariat qui rapproche un peu plus « ARISE IIP de la réalisation de notre vision d’une Afrique industrialisée et prospère » comme l’a souligné Gagan Gupta son PDG, l’opérateur panafricain recevra au passage, une gamme complète de services financiers de l’AFC qui s’étendra au-delà du simple financement, pour inclure des conseils financiers en matière de financement des entreprises, de financement des équipements et d’entrée sur le marché. « Une étape importante dans l’engagement d’AFC à offrir des services stratégiques de conseil financier et de finance aux entreprises axées sur création de valeur et les projets de substitution aux importations en Afrique » comme l’a d’ailleurs évoqué Samaila Zubairu son PDG.