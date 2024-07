Gabon : carburants, gaz, mercuriale, près de 12 milliards de subventions pour le seul mois de mai

Ecouter l'article

En dépit d’un ralentissement du taux de croissance sur les trois prochaines années et d’un niveau d’endettement qui pourrait atteindre un pic historique d’ici 2029, le gouvernement de transition s’active « à répondre aux demandes refoulées en matière sociale et d’investissement et aux attentes populaires » comme le déplorait Moody’s. Plutôt que de structurer une stratégie socio-économique permettant d’améliorer le niveau de vie, l’exécutif privilégie des subventions qui tendent à ne profiter qu’aux plus nantis. A ce titre, ce sont près de 12 milliards de FCFA qui ont été décaissés pour le seul mois de mai.

La gouvernance et la transparence sont au premier plan des réformes engagées par les autorités. Deux priorités intimement liées dans l’optique d’une optimisation des ressources de l’Etat. Dans cette optique, les autorités de la transition suscitent de grandes attentes au sein de la population, et sont d’ailleurs déterminées à répondre aux besoins sociaux, environnementaux et infrastructurels urgents, tout en plaçant le pays sur une nouvelle voie de stabilité économique et de développement comme l’a reconnu le Fonds monétaire international (FMI) dans son bulletin à l’endroit du pays en mai dernier.

Mais pour atteindre ces objectifs à moyen et long termes, il faut des mesures fortes. Pas au sens de l’augmentation des dépenses, mais plutôt au sens de leur rationalisation. Il ne s’agit donc pas de « répondre aux demandes refoulées en matière sociale et d’investissement et aux attentes populaires » comme le déplorait Moody’s en abaissant la note souveraine du pays à Caa2, mais plutôt d’élaborer une procédure budgétaire qui permette des décisions et des arbitrages rationnels. Dans l’état actuel des choses, on en est loin. Et pour cause, pour le seul mois de mai, ce sont 6,88 milliards de FCFA qui ont été engagés en subventions aux carburants. Pourtant celles-ci, « ne profitent qu’aux plus nantis ».

Près de 12 milliards de subventions mal ciblées

Concernant la lutte contre la vie chère, ce sont 36,74 millions de FCFA de subventions pour la farine de blé, 2,46 milliards de FCFA de subventions pour le gaz butane et 2,15 milliards de FCFA orientés vers la défiscalisation de la mercuriale, quand bien même il est avéré que celle-ci est loin d’être une solution à la problématique de la vie chère puisque délimitée dans le temps et profitable à l’ensemble de la population. Or, près de 40% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté et mériteraient une politique des prix ciblées. Cette stratégie du tout cadeau ou presque, n’a pourtant pas fait ses preuves à l’épreuve du temps.

Renforcement des déséquilibres budgétaires

Alors que la stratégie la plus juste consisterait à affiner les politiques économiques et financières en ciblant principalement les couches les plus vulnérables, le gouvernement de transition qui doit au même moment, s’assurer d’effectuer des remboursements compris dans une fourchette allant de 60 à 120 milliards de FCFA par mois pour revenir à un fragile équilibre budgétaire, semble plutôt s’enliser dans une forme de populisme économique. Une stratégie illisible alors qu’il devra dès septembre, assurer le remboursement de 12 milliards de FCFA au trader Gunvor dans le cadre du rachat d’Assala, et sans discontinuer au risque de se voir infliger des pénalités financières.