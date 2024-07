Réformes pédagogiques : l’Éducation nationale adopte l’approche par les compétences dès la classe de 6ème

Ecouter l'article

Le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a annoncé d’importantes réformes pédagogiques lors du Conseil des ministres de ce mardi. Parmi ces changements majeurs figure l’abandon de l’approche traditionnelle basée sur les connaissances théoriques au profit de l’approche par les Compétences (APC), dès la rentrée scolaire 2024-2025. Cette initiative vise à former une jeunesse mieux préparée au marché de l’emploi.

L’opinion publique a souvent critiqué le système éducatif gabonais pour son incapacité à préparer les jeunes aux attentes du monde du travail, les initiant aux connaissances théoriques sans leur fournir les compétences pratiques. L’APC propose d’inverser la norme pour répondre aux exigences des employeurs.

L’APC pour une meilleure insertion professionnelle

Selon le communiqué final du Conseil des ministres de ce 23 juillet, cette réforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Dialogue National Inclusif (DNI). Une équipe dédiée a été constituée pour élaborer des manuels scolaires et des outils pédagogiques basés sur l’APC, pour le collège. Ces nouveaux supports pédagogiques seront intégrés aux programmes dès la classe de 6ème, offrant ainsi aux élèves une formation plus adaptée aux réalités du marché.

L’approche par les compétences offre de nombreux avantages, notamment en permettant une personnalisation de l’apprentissage, en développant des compétences transversales telles que la pensée critique et la résolution de problèmes, et en favorisant l’autonomie et la responsabilité des élèves. Elle met également l’accent sur une évaluation continue et formative, fournissant un retour d’information régulier aux élèves et les aidant à identifier leurs points forts et leurs domaines d’amélioration.

Le passage à l’APC est une réponse directe aux critiques et aux besoins exprimés par les populations, qui vise à créer une génération de citoyens compétents et bien préparés au monde du travail. Par ailleurs, d’autres réformes seront soumises au gouvernement pour l’amélioration du système éducatif Gabonais. Il s’agit entre autres de la politique nationale du manuel scolaire, du cadre d’orientation curriculaire et du programme officiel en République gabonaise.