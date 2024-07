Gabon : le gouvernement veut développer un véritable marché local de titres publics

Ecouter l'article

Le sujet a été évoqué lors de l’audience accordée le 11 juillet dernier par le ministre de l’économie et des participations, Mays Mouissi, à Seonle Yeo, directeur général d’Atlantic Financial Group (AFG). Face à la problématique du financement de l’Etat, le gouvernement a invité l’institution financière à réfléchir à la façon de développer à terme un véritable marché de titres publics, tout en améliorant son ratio de dépendance vis-à-vis de ces titres. Entraînant potentiellement la création d’un marché secondaire, cette initiative pourrait ainsi permettre à l’Etat gabonais de réduire sa dépendance vis-à-vis des prêts extérieurs et des financements internationaux.

Avec pas moins de 854 milliards de FCFA d’émissions de titres publics annoncé dès janvier 2024, les autorités gabonaises ont une nouvelle fois confirmée leur appétence pour ces titres, qu’ils soient sous forme de bons du trésor assimilables (BTA) ou d’Obligations du trésor assimilables (OTA). Cependant, la situation économique et budgétaire actuelle avec en toile de fond un Caa2 de note de crédit souveraine attribuée par Moody’s le 14 juin dernier, rend de plus en plus délicate ces opérations sur les marchés régionaux. Pour y faire face, une solution est envisagée: la création d’un marché local de titres publics.

En effet, évoquée lors de la rencontre entre Mays Mouissi et Seonle Yeo, directeur général d’Atlantic Financial Group (AFG), cette question de la création d’un marché secondaire dédiée aux titres publics qui s’inscrit dans une dynamique de diversification des sources de financement de l’Etat, pourrait bien faire son chemin au regard du contexte économique actuelle. Appelés également à améliorer leur ratio de dépendance vis-à-vis des titres publics, les dirigeants d’AFG pourraient bien profiter de cette opportunité pour étendre leur influence.

Le développement d’un marché des titres publics, un atout crucial pour soutenir la croissance économique

Capable d’offrir à l’Etat gabonais une nouvelle passerelle vers les levées de fonds pour financer ses projets de développement. De réduire sa dépendance vis-à-vis des prêts extérieurs et des financements internationaux. D’encourager le développement du secteur financier local en fournissant de nouvelles opportunités d’investissement pour les institutions financières, entreprises et investisseurs individuels. Ce marché potentiel serait une excellente opportunité pour un Etat en quête de meilleures solutions pour une meilleure gestion de la dette publique, à travers des facilités de refinancement.

Autant d’atouts à mettre au profit du développement d’un marché des titres publics au Gabon, qui pourrait s’avérer crucial pour soutenir une croissance économique durable, renforcer la gestion des finances publiques et diversifier les sources de financement de l’État. A charge donc aux autorités de mettre en œuvre ce projet, notamment en créant un cadre réglementaire robuste et totalement transparent.