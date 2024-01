Gabon : le budget dédié au soutien des politiques agricoles chute de près de 1,5 milliard de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Adopté par les députés le vendredi 22 décembre dernier, le projet de loi de finances 2024 prévoit une chute de près de 1,5 milliard de FCFA du budget dédié au soutien des politiques agricoles. Confirmant l’absence d’ambition agricole du gouvernement de transition et du CTRI, cette ligne budgétaire ramenée à 3,2 milliards de FCFA en 2024 contre 4,6 milliards de FCFA en 2023, interpelle, dans un pays qui importe quasiment tout ce qu’il consomme.

La loi de finances a fixé le budget 2024 de l’Etat à 4162 milliards de FCFA. S’il s’agit du plus gros budget de l’histoire du pays, cette augmentation ne s’applique pas à tous les pans de l’Etat. En effet, le ministère de l’Agriculture a perdu près de 30% du budget alloué au soutien des politiques agricoles. Une décision qui interroge sur la place qu’occupe ce secteur, socle de tout développement économique, dans les projets structurants des autorités de la Transition.

L’agriculture, toujours parent pauvre de l’économie

Producteur agricole et candidat à la présidentielle de 2023, Raymond Ndong Sima vantait les atouts de l’agriculture et projetait d’en faire un des leviers de l’employabilité des jeunes. Quelques mois seulement après ses promesses de revaloriser ce secteur, c’est pourtant le contraire qui s’exécute. Résultat, Jonathan Ignoumba, ministre de l’Agriculture, ne disposera que de 3,2 milliards de FCFA pour mener à bien sa politique agricole.

Équivalente aux dépenses qui devraient être engagées pour la gratuité des transports, ces fonds dédiés au soutien des politiques agricoles, confirment donc le fait que l’agriculture ne figure pas au titre des priorités du gouvernement, toute chose qui expliquerait l’absence de politique agricole spécifique dans la feuille de route présentée au parlement le 07 décembre dernier.



Avec un budget global d’environ 16 milliards de FCFA en prévision pour 2024, l’agriculture, amputée d’un peu plus de 9 milliards de FCFA par rapport à l’exercice 2023, semble bel et bien le parent pauvre de notre économie. Une diminution substantielle qu’on a du mal à expliquer quand on connaît les ambitions du Gabon en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole. Ramener les Gabonais à la terre, lutter contre la dépendance extérieure et favoriser l’emploi des jeunes, tels étaient les projets de l’ancien régime. Des objectifs qui ne semblent pas intéresser le gouvernement de Transition.