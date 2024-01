Dakar : ouverture des 50ème Assises de l’UPF ce 9 janvier 2024

Follow on X

Le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) a servi de cadre à l’ouverture des 50èmes assises de l’Union internationale des presses francophones (UIPF) ce mardi 9 janvier 2024 sous le thème « Médias, paix et sécurité ». Une cérémonie qui a vu la participation de nombreuses délégations venues de tous les pays membres et rehaussée par la présence du président de la République du Sénégal, Macky Sall et de l’ancien président du Cap-Vert, Jorge Carlos de Almeida Fonseca.

Cet événement qui a vu la participation de plusieurs journalistes gabonais membres de l’Union internationale de la presse francophone a pour thème « Médias, paix, sécurité ». La rencontre de Dakar permettra à l’UIPF de se questionner sur le rôle des hommes et femmes de médias durant les périodes de conflit ou de crises dans le monde. D’autant plus que le contrôle de l’information durant lesdites périodes est crucial.

Une question qui selon Désire Ename, président de la section Gabon de l’UPF vaut son pesant d’or, notamment dans le contexte gabonais avec les récents événements dans le pays. En effet, après la proclamation des résultats du 30 août dernier, un coup d’État a été perpétré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Une situation sensible durant laquelle les médias nationaux ont pu donner aux populations le maximum d’informations et ont suivi de près l’évolution des évènements.

Le président du Sénégal a quant à lui, rappelé la nécessité pour chacun de préserver ce noble métier qu’est le journalisme. « Des questions se posent également quant à la pratique du métier de journaliste par des blogueurs et autres activistes qui, pour autant, ne s’encombrent pas des normes qui encadrent la profession. En tout état de cause, nous avons tous intérêt à la préservation du journalisme au sens noble du métier, celui de la sacralité des faits et du progrès des sociétés humaines », a déclaré Macky Sall. Des propos soutenus par Madiambal Diagne, président de l’UPF international qui a exhorté les participants à la vérification des informations.

La formation, priorité de l’UIPF

La distinction entre l’émotion et l’information dans la pratique du journalisme sera donc la question au centre de ces 50èmes assises de la presse francophone qui se tiennent dans la capitale sénégalaise jusqu’au 11 janvier prochain. Les participants, au terme de leur réflexion, devront proposer le canevas pour mieux agir en période de conflits.

Pour rappel, l‘UPF est reconnue par l’ONU, l’UNESCO et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Elle est présidée depuis 2014 par un ressortissant sénégalais Madiambal Diagne. L’UPF regroupe plus de 3 000 journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle répartis dans une centaine de pays.