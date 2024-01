Follow on X

PMUG : 2 parieurs remportent plus de 200 millions

Férus de paris sportifs, deux parieurs du Pari Mutuel Gabonais (PMUG) ont remporté plus de 200 millions de nos francs. Soit respectivement 43 007 700 FCFA au Jackpot 2024 et 158 000 000 FCFA en Masse commune internationale de l’année 2023.

C’est assurément ce qu’on appelle commencé l’année en beauté. Le Pari Mutuel Urbain Gabonais vient de faire basculer les vies de deux de leurs fidèles clients. Et ce seulement à moins de deux semaines de 2024. Une opportunité en or pour ces parieurs qui ne connaitront pas la janviose. Ces derniers ont ainsi empoché la coquette somme de 201 millions de francs.

43 007 700 au Jackpot et 158 000 000 en masse commune internationale

En effet, le premier gagnant a empoché près de 158 Millions Fcfa au dernier Quinté+ en Masse Commune Internationale de l’année 2023. Une victoire record qui a bouleversé le quotidien de ce parieur qui a validé son jeu dans un kiosque au quartier PK 12. L’heureux gagnant n’a pas caché sa joie en recevant son chèque « Je n’arrive pas à y croire, c’est comme un rêve. Cette somme va changer ma vie et celle de ma famille ».

Le second parieurs a remporté la belle somme de 43 007 700 Frs CFA. Un gain exceptionnel qui va assurément transformer les habitudes de ce fidèle client du PMUG en ce début d’année. Recevant son due des mains du directeur commercial de PMUG Lionel Micheau, ce dernier a exprimé sa joie. Lionel Micheau pour sa part a souligné la persévérance des clients. « C’est une belle preuve que le jeu peut parfois récompenser la persévérance et la foi en sa bonne étoile ».

C’est donc un événement qui souligne l’authenticité et la véracité des activités du Pari Mutuel Urbain Gabonais. En raison du bonheur, de la joie et de l’émotion que ce leader des pari procure à leurs fidèles clients. Au terme de la cérémonie de remise de chèque, ils en ont profité pour demander à toutes les personnes encore sceptiques de pas hésiter à jouer pour qu’un jour eux aussi puisse gagner et réaliser leurs projets.