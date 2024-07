Libreville : Moov Africa Gabon Telecom inaugure une aire de jeux sur le front de mer

Ecouter l'article

Leader des télécommunications, Moov Africa Gabon Telecom a inauguré ce mardi 23 juillet 2024, une nouvelle aire de jeux sur la plage du Lycée Léon Mba. Cet espace, réalisé en partenariat avec la mairie de Libreville, offre aux enfants de la capitale un cadre de rencontre, de détente et de divertissement.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom, Zouheir Jorio en présence du délégué spécial de la commune de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo. Devant un parterre d’invités, ils ont ouvert officiellement cet espace de détente qui s’étend sur 1120 m². Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de Moov Africa Gabon Telecom, ainsi que dans la convention de partenariat avec la mairie de Libreville, signée en 2015.

Une aire de jeux pour le bien-être des enfants

Dès l’entame de son allocution, Zouheir Jorio a expliqué que « la nouvelle aire de jeux représente l’aboutissement d’un projet cher à l’entreprise et la municipalité ». En effet, Moov Africa Gabon Telecom s’est résolument engagé à poser des actions en faveur des Gabonais. Parmi ces initiatives, Moov Africa Gabon Telecom s’est illustrée par des formations numériques, le soutien aux startups locales à travers des hackathons, et la mise en service de pompes hydrauliques à Libreville entre autres.

Instantanée de la visite © GMT

Cet espace de 1200 m2 équipé en toboggans, balançoires et jeux divers revêt un double objectif. Il s’agit de « la concrétisation des engagements de Moov Africa Gabon Télécom vis à vis de l’hôtel de ville ». Mais également, « la volonté d’offrir aux jeunes librevillois et leur famille un cadre agréable de loisir et de détente », a précisé le Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom. C’est donc un projet qui participe au développement local en offrant aux librevillois à la fois un lieu de loisir et de convivialité.

Au cours de son allocution le Général Judes Ibrahim Rapontchombo a salué ce geste de Moov Africa Gabon Telecom. Non sans manquer d’appeler les populations à une utilisation responsable. « Je tiens à remercier Moov Africa Gabon Telecom grâce à qui ce projet à pu voir le jour. Il est important de souligner également l’importance de la communauté dans la préservation de cet espace », a-t-il indiqué. Avec cette aire de jeux, la municipalité et les jeunes de Libreville bénéficient désormais d’un nouveau cadre de détente.