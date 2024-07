Moov Africa Gabon Telecom  : plus de 2500 participants pour la 3ème édition de la E-league

Ecouter l'article

C’est par le biais d’une conférence de presse tenue ce 23 juillet 2024 que Moov Africa Gabon Telecom a présenté et ouvert la 3ème édition de la E-league. Cet événement très attendu par les gamers gabonais a réalisé une participation record cette année, soit 2600 participants.

Conformément au calendrier établi par le leader des télécommunications, la E-League se déroulera sur trois jours, du 23 au 25 juillet. Les participants s’affronteront sur des jeux populaires tels que EA FC, Naruto et Street Fighter. L’objectif de cet événement est de proposer un loisir sain et de promouvoir le gaming, une activité encore peu valorisée au Gabon. La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence de la judoka gabonaise Emmanuella Atora, qui représentera le Gabon aux Jeux Olympiques de Paris.

2600 participants, une mobilisation record

Devant la presse, Léa Séki Olouna, responsable de la division communication et relations publiques à Moov Africa Gabon Télécom a présenté les particularités de cette 3ème édition de la E-league. Le tournoi EA FC 24 qui est la principale activité de cette édition se déroulera en élimination directe. Pendant 3 jours, ce sont donc plus de 2500 personnes réparties en vagues de qui 512 s’affronteront. 32 seront sélectionnées par jour pour la phase finale qui se tiendra le jeudi 25 juin.

Une mobilisation dont s’est réjoui le leader des télécommunications qui voit en cet événement une opportunité de soutenir la communauté de gamers gabonais tout en renforçant son engagement envers le développement numérique. « Nous sommes particulièrement satisfaits du nombre d’inscriptions car nous avons dépassé le cap des 2500 quasiment le double du nombre d’inscrits lors de la 1ère édition. Ce qui veut dire que la notoriété de la compétition s’accroît », a déclaré Léa Seki Olouna. A noter que ces 3 jours visent également à faire découvrir aux jeunes l’univers du gaming à travers des plateaux thématiques tenus par des associations, des organisateurs de tournoi pour un appel à l’éveil.

Des récompenses pour les meilleurs gamers

En outre, Moov Africa Gabon Telecom a prévu des lots pour les heureux gagnants. Le premier recevra 500 000 FCFA et une PlayStation 5, le deuxième aura 300 000 FCFA et une PlayStation 5. Enfin le dernier obtiendra 200 000 fcfa et une PlayStation comme les autres. Pour les jeux annexes, le premier recevra 75 000 FCFA, le deuxième 50 000 FCFA et le troisième 25 000 FCFA. Des paiements qui seront tous faits via Moov money.

C’est tout un mini festival autour du jeu puisqu’au-delà des jeux vidéos, cet événement propose des jeux de table à l’instar du damier et du ludo pour ne citer que ceux-là. Moov Africa Gabon Télécom a exprimé sa volonté de poursuivre cette initiative à l’intérieur du pays à condition bien sûr que les communautés manifestent leur intérêt pour ce type d’activités.