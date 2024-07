Conférences des recteurs d’Afrique centrale : le Gabon en phase avec la vision de l’AUF

Ecouter l'article

Du jeudi 18 et jusqu’au 19 juillet 2024 à Libreville, le Pr. Jean-Jacques Tony Ekomie, recteur de l’Université Omar Bongo (UOB) a rassuré que le pays est aligné sur la vision de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Une déclaration faite à l’ouverture de la 2e édition de la Conférence régionale des recteurs de l’Afrique centrale et Grands Lacs (C2R ACGL) qui vise à améliorer la gouvernance universitaire.

Après Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Libreville accueille cette 2e édition qui réunit au moins 70 recteurs venus de 10 pays. Les discussions se concentrent sur le rôle des universités dans le développement de la société, avec une attention particulière à l’adéquation entre la formation et l’emploi.

Vers une amélioration de la gouvernance universitaire

Les participants ont entamé des réflexions sur divers aspects de la gouvernance universitaire, y compris la gestion des ressources, la qualité de l’enseignement et la recherche. Cette conférence constitue une plateforme pour échanger des bonnes pratiques et élaborer des stratégies communes pour améliorer l’enseignement supérieur dans la région.

Dans son allocution, Le Pr. Jean-Jacques Ekomie a affirmé que « Libreville nous sommes parfaitement en phase avec la vision de l’Agence ». Et pour cause les thématiques abordées au cours de cette rencontre, parmi lesquelles la mobilité et la révision des maquettes font partie des priorités du ministère de tutelle. « Le ministre de l’Enseignement supérieur a demandé de réviser l’offre de formation afin qu’elles soient conformes aux référentiels ». Une démarche encouragée par le Pr Slim Khalbous. « Les matières que nous enseignons doivent changer en fonction des besoins de nos pays. Accompagner nos jeunes pour être adapté aux besoins de nos sociétés est un rôle fondamental et c’est comme ça qu’on changera aussi l’image de l’université qui pourra passer d’un acteur social et d’un acteur de formation à, aussi un acteur de développement économique », a-t-il indiqué.

En outre, le recteur de l’UOB a réaffirmé l’engagement du Gabon à promouvoir une formation en adéquation avec les besoins du marché du travail, considérée comme un gage de développement économique. Cette conférence marque une étape importante dans la collaboration entre les universités de la région et l’AUF. Les échanges et les recommandations qui en découleront devraient contribuer à renforcer les systèmes éducatifs et à promouvoir un développement socio-économique durable dans les pays participants.