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BEPC 2026 : 41 068 candidats en lice dans les 128 centres du pays !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 14h02min
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Camélia Ntoutoume-Leclercq lors du lancement du BEPC 2026 © D.R.
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Camélia Ntoutoume-Leclercq, ministre d’État, Ministère de l’Education Nationale, de l’instruction civique et de la formation professionnelle, a lancé, ce mardi 23 juin 2026, les hostilités du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), au centre de l’Enset B dans le premier arrondissement de Libreville. Placée sous le signe de l’inclusion scolaire, cette session 2026 compte un total de 41 068 candidats répartis dans 128 centres de composition.

L’inclusion scolaire est définitivement la notion qui porte la vision du gouvernement en matière d’éducation dans notre pays. C’est d’ailleurs dans cette logique que Camélia Ntoutoume-Leclercq a choisi l’Enset B, un établissement qui s’illustre par l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, pour donner le coup d’envoi de cette session juin 2026 du Brevet d’Études du Premier Cycle. Ainsi donc, il ne s’agit plus d’un vœu pieux, mais d’une réalité statistique en nette progression.

187 candidats sur 41 068 en inclusion scolaire au BEPC 2026 !

D’entrée de jeu, la ministre d’État, Ministère de l’Education Nationale, de l’instruction civique et de la formation professionnelle, s’est réjoui de la prouesse en cours dans le domaine de l’inclusion scolaire durant les examens de fin d’année. « Il y a à peu près quatre ans, nous étions à une dizaine de candidats aux examens. Aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire national, nous sommes à 150 », a révélé Camélia Ntoutoume-Leclercq. Dyslexie, dyscalculie, troubles auditifs ou liés à l’albinisme, la diversité des profils est prise en compte. 

Une vue des candidats en composition © D.R.

Et ce, notamment grâce à l’aménagement d’un « tiers-temps » pour compenser les difficultés de concentration ou de compréhension. Aussi, Camélia Ntoutoume-Leclercq n’a pas manqué de mettre en exergue le sursaut de confiance des familles. « Peu importe la difficulté de mon enfant, il peut réussir. », a-t-elle indiqué. Occasion pour le membre du gouvernement d’interpeller la communauté éducative et les familles. Les parents d’élèves ont été invités à lever le pied sur les tâches ménagères le temps de l’examen. 

« Pendant ce temps d’examen, l’enfant reste concentré pour ses examens. Nous comprenons toute l’utilité des tâches ménagères à la maison, mais là l’enfant est en examen, il faut le laisser un peu se concentrer », a-t-elle suggéré à l’ensemble des parents qui ont des enfants dans les 128 centres de composition sur toute l’étendue du territoire. À noter que sur le plan logistique, l’encadrement repose sur des équipes rodées, réparties dans les 26 centres de correction. Un quota de 30 % de renouvellement des personnels est implémenté pour insuffler une nouvelle dynamique. Bonne chance à tous !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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