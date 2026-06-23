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Yoga : vieillir en bonne santé grâce à la détente !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 13h07min
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Image illustrative © D.R.
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Le yoga s’impose aujourd’hui comme bien plus qu’une simple discipline de détente. Née d’une tradition millénaire, la pratique associe respiration, étirements et concentration, avec un objectif clair : harmoniser le corps et l’esprit. À l’occasion de la Journée internationale du yoga, L’organisation des Nations unies (ONU), met cette année en avant le thème « Yoga pour vieillir en bonne santé », rappelant que cette activité peut accompagner toutes les générations, dans une logique de bien-être durable. 

Dans un quotidien souvent rythmé par le stress, ou l’anxiété, le yoga séduit par sa capacité à relâcher les tensions, améliorer la souplesse et renforcer la présence à soi. Les études de santé oblique soulignent qu’il peut contribuer, chez les personnes âgées, à améliorer la force musculaire, l’équilibre et la flexibilité. Trois piliers essentiels pour conserver son autonomie. Pour beaucoup, c’est aussi un moyen de mieux dormir, de respirer plus sereinement et de préserver sa mobilité au fil des années. Les bénéfices se ressentent parfois jusque dans les gestes du quotidien.

Une activité simple qui aide à bien vieillir 

Chez les seniors, l’intérêt du yoga est particulièrement net. Il aide à maintenir l’équilibre, à reduire la raideur articulaire et à mimoter le risque de chute, un enjeu majeur du vieillissement. Les recommandations cliniques insistent sur l’importance d’exercices doux, progressifs et adaptés, surtout en cas d’antécédents de chute, d’ostéoporose ou de douleurs chroniques. D’ailleurs, la version sur chaise peur offrir une alternative rassurante à ceux qui ne souhaitent pas travailler au sol. 

Pour une séance réussie, mieux vaut commencer lentement, porter des vêtements confortables, garder de l’eau à proximité et pratiquer dans un espace stable, idéalement près d’une chaise ou d’un mur. Il faut aussi écouter son corps, éviter toute posture douloureuse et demander un avis médical en cas de fragilité particulière. Bien encadré, le yoga devient alors un outil simple, accessible et précieux pour vieillir avec plus de sérénité, d’assurance et de vitalité

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