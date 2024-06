Gabon : la carte scolaire enfin une priorité pour les autorités de la Transition?

Ecouter l'article

Après 30 ans, les autorités gabonaises ont enfin décidé de s’attaquer à la carte scolaire. En effet, le lundi 03 juin 2024 au Centre multisectoriel de Nkok, le premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima a présidé le lancement officiel de la commission nationale de la carte scolaire. Sous le thème « La restauration de l’école gabonaise pour une éducation inclusive et de proximité, ajoutée à la carte scolaire pour garantir la réussite de tous », ces travaux visent à améliorer l’offre d’éducation et de formation pour un système éducatif de qualité.

C’est en présence de Camélia Ntoutoume-Leclercq, ministre de l’Éducation nationale, de Louise Boukandou, ministre de la Fonction publique, et du Général Samuel Ndoutoume Ekouagh, délégué spécial de la commune de Ntoum qu’ont été lancés les travaux de la commission nationale de la carte scolaire. Pendant 3 jours, des experts réfléchissent à une meilleure approche pour permettre à l’école gabonaise de répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Une réforme de l’éducation gabonaise

Analyser les synthèses des rapports provinciaux, dresser un état de besoin, poser un diagnostic, élaborer une cartographie des besoins, Réfléchir sur une meilleure approche pour l’éducation inclusive et formuler des recommandations telles sont les ambitions de ces travaux. Des changements qui devront contribuer à former des élites pour l’essor du pays.

Lors de son allocution, le premier ministre a interrogé l’assistance sur l’héritage que le pays léguera à ses enfants. « C’est vous qui avez la responsabilité de cette réflexion et vous avez là une très grande responsabilité. Beaucoup de choses ont été faites dans notre pays, beaucoup de bâtiments existent, beaucoup d’infrastructures sont là mais est-ce que nous nous posons les bonnes questions ? De quoi avons-nous besoin pour le futur ? Qu’est-ce qui permettra à nos enfants de résister dans le futur ? ».

Pour rappel, la carte scolaire est un outil utilisé pour organiser la répartition des élèves dans les établissements scolaires. Elle vise à garantir une répartition équitable des élèves, à éviter la surpopulation ou la sous-capacité des écoles, et à assurer un accès équitable à l’éducation pour tous les élèves. Elle est établie en prenant en compte divers critères tels que la démographie locale, la capacité des établissements scolaires, les infrastructures disponibles, les besoins spécifiques des élèves, et la distance entre le domicile des élèves et les écoles. Elle est élaborée de manière à assurer une répartition équilibrée des élèves et à optimiser l’organisation du système éducatif pour répondre aux besoins de chacun.