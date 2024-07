CAMES : 46 Gabonais retenus au terme de la 46ème session des CCI

Ecouter l'article

Les résultats de la 46ème session des Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), organisée à Libreville, ont été rendus publics le 17 juillet 2024. À l’issue de cette session, 46 Gabonais figurent parmi les 1325 inscrits sur les listes d’aptitudes de cette organisation. Une marque de reconnaissance envers leurs compétences académiques et professionnelles locales.

Le CAMES a organisé du 14 au 17 juillet dernier, la 46ème session des CCI pour évaluer et certifier les qualifications des enseignants-chercheurs et chercheurs des 19 pays membres. La 46ème session, tenue dans la capitale gabonaise, a permis de mettre en lumière le potentiel et le savoir-faire des académiciens gabonais, avec 46 d’entre eux retenus parmi les 1325 candidats inscrits sur les listes d’aptitudes. Une session à laquelle l’Université des sciences de la santé s’est distinguée avec près de 30% des promus gabonais issus de l’établissement.

Près de 30% des inscrits à cette 46 sessions CCI issus de l’USS

Sur les 1500 candidats pour cette 46ème session des CCI 1325 ont été retenus, soit 87,11%. Une belle performance pour le Pr Souleymane Konaté, secrétaire général du Cames « Au terme de nos travaux, je suis ravi des résultats définitifs de cette 46e session des CCI. Ces résultats démontrent une fois de plus la qualité et le dynamisme de notre communauté universitaire et scientifique », a-t-il indiqué

Parmi ces promus, l’institution a dénombré 46 Gabonais dont 13 issus de l’Université des sciences de la santé. L’Université des Sciences de la Santé (USS) se distingue particulièrement avec 13 de ses membres parmi les lauréats, comprenant 7 maîtres-assistants et 6 professeurs titulaires. L’USS devance ainsi l’Université Omar Bongo (UOB), qui compte 12 promus, et le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST) avec 10 promus. Le Gabon s’enrichit au total de 8 chargés de recherche, 11 maîtres de recherche, 17 maîtres-assistants, 4 maîtres de conférences et 6 professeurs titulaires. Des résultats encourageants pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs du pays.