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Gabon : cinq nouveaux ambassadeurs accrédités par Oligui Nguema

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 juin 2026 à 12h54min
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Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les lettres de créance de Monseigneur Relwende Kisito Ouedraogo, nonce apostolique © D.R.
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Ce mercredi 24 juin 2026 le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement reçu les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs. Marquant leur entrée en fonction, cette cérémonie protocolaire illustre la volonté de Libreville de consolider sa présence sur l’échiquier mondial. Elle s’inscrit dans la vision du chef de l’État : faire du Gabon un acteur attractif, résolument tourné vers les grands défis économiques, environnementaux et géostratégiques actuels.

Parmi les nouveaux visages de la diplomatie au Gabon, Monseigneur Relwende Kisito Ouedraogo, nonce apostolique, et Fadoul Kitir Zakaria, ambassadeur du Tchad, incarnent des liens déjà bien ancrés. Leurs accréditations respectives rappellent la constance des relations historiques que le pays entretient avec le Saint-Siège ainsi qu’avec ses voisins d’Afrique centrale. Selon la présidence, ces partenariats solides restent résolument axés sur le dialogue, la stabilité et le développement mutuel.

Cap sur l’Australie et le mégaprojet Belinga

Au-delà des partenaires traditionnels, l’arrivée de Leilani Bin-Juda, haut-commissaire d’Australie, prend une dimension hautement stratégique. Ce rapprochement coïncide avec l’essor du projet minier intégré de Belinga et de son corridor logistique, piloté par la firme australienne Fortescue. Pour Libreville, l’enjeu est de taille : valoriser localement les ressources minières pour dynamiser le tissu économique, moderniser les infrastructures de transport et, surtout, offrir des emplois à la jeunesse gabonaise.

Diversification et opportunités d’avenir

Le Gabon élargit également ses horizons vers le Moyen-Orient et la Corne de l’Afrique. L’accréditation de Seyed Gholamreza Mirmohammad Meigoni, ambassadeur d’Iran, ouvre la voie à de nouvelles coopérations dans l’industrie, la santé et l’enseignement supérieur. Parallèlement, Mohamed Bourhan Ali, représentant de la République de Djibouti, apporte une expertise précieuse. Les deux nations partagent des ambitions communes dans l’économie verte, la gestion maritime et le développement portuaire.

En multipliant ces alliances, le Gabon démontre sa capacité à attirer des partenaires de premier plan. Cette ouverture internationale soutient directement le projet de société du président de la transition, axé sur la transformation économique, le bien-être des populations et le renforcement de la souveraineté nationale.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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