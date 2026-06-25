Belgique : des reliquaires Bakota du Gabon s’invitent à l’église Saint-Jacques de Tournai ce 28 juin

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Ce dimanche 28 juin, l’église Saint-Jacques de Tournai en Belgique devient le théâtre d’une rencontre culturelle inédite. Une création contemporaine audacieuse s’articule autour des célèbres figures de mémoire gabonaise, tissant un pont unique entre tradition sacrée et expression moderne.

C’est un rendez-vous artistique hors du commun que propose l’église Saint-Jacques de Tournai ce dimanche 28 juin. Au cœur de cet événement se trouvent les reliquaires Bakota, ces figures ancestrales originaires du Gabon qui fascinent tant par leur esthétique géométrique que par leur profonde charge spirituelle.

À travers une création contemporaine inédite, l’édifice mosan ne se contente pas d’accueillir des œuvres ; il s’efforce de faire dialoguer le patrimoine sacré de la Wallonie picarde avec les rituels plastiques de l’Afrique centrale. Comme le souligne le média L’Avenir, cette initiative trace une passerelle audacieuse entre les époques et les continents.

L’harmonie entre sacré et modernité

Loin des expositions muséales figées, la performance de ce week-end cherche à insuffler une vie nouvelle à ces gardiens de cuivre et de bois. Les spectateurs sont invités à s’immerger dans une expérience sensorielle où la musique, l’espace et la matière se répondent. La majestueuse architecture gothique de l’église offre un écrin de choix à ces expressions hybrides.

En faisant vibrer le lieu au rythme d’une création actuelle, les organisateurs rappellent que le sacré n’appartient pas qu’au passé, mais qu’il se réinvente continuellement sous le pinceau ou la note des créateurs d’aujourd’hui.

Un pont culturel indispensable

Cette rencontre met également en lumière l’histoire singulière des collections et les liens parfois insoupçonnés qui unissent le patrimoine local à l’art universel. Dans une Europe en quête de sens et d’ouverture, un tel projet démontre la capacité des acteurs culturels tournaisiens à proposer des récits croisés, fluides et stimulants. Pour les curieux comme pour les passionnés d’art contemporain, ce dimanche s’annonce comme une occasion rare de redécouvrir l’église Saint-Jacques sous un éclairage résolument vibrant, guidé par l’esprit de partage et de transmission.