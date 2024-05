FAF 2024 : l’ANAC en VRP en Arabie Saoudite

Ecouter l'article

La 3ème édition du « Future Aviation Forum (FAF) » s’est tenue du 20 au 22 mai 2024 à Riyadh, en Arabie Saoudite, au Centre International de Conférence Roi Abdulaziz. L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Gabon, représentée par son Directeur général, le Général de Brigade Éric Tristan Franck Moussavou, et plusieurs de ses collaborateurs, a participé à cet événement de grande envergure. Pour cette année, ledit forum a pour objectif « l’amélioration de la connectivité mondiale » et s’est efforcé de renforcer la collaboration aéronautique via des partenariats mondiaux, en favorisant l’innovation, le transport aérien durable et les échanges culturels.

Thèmes et Objectifs du Forum

Le thème principal de cette édition, « Élever la connectivité mondiale », a été décliné en divers sous-thèmes tels que la durabilité, l’innovation technologique, l’élargissement des opportunités commerciales et l’investissement dans les ressources humaines. Organisé par l’Autorité Générale de l’Aviation Civile (GACA) de l’Arabie Saoudite, le forum a attiré une participation de haut niveau, incluant plus de 30 membres de gouvernement, 77 responsables d’autorités de l’aviation civile, et de nombreux dirigeants de transporteurs aériens internationaux. En tout, plus de 5000 experts et dirigeants de l’industrie aéronautique, venus de plus de 120 pays, ont pris part à l’événement.

Inauguration et Activités

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Saleh Al-Jasser, Ministre des Transports et des Services Logistiques et Président du Conseil d’Administration de la GACA. Le forum a été marqué par diverses activités, dont la signature d’accords commerciaux, des panels de discussion et des échanges bilatéraux visant à renforcer la connectivité mondiale. À cette occasion, Saudi Arabian Airlines (Saudia) a signé un accord majeur avec Airbus pour l’achat de 105 avions A320-Neo et A321-Neo, visant à étendre et moderniser sa flotte, contribuant ainsi à une meilleure connectivité aérienne mondiale.

Accords Signés

Plusieurs accords ont été conclus, notamment pour promouvoir l’innovation via les technologies de pointe et l’intelligence artificielle, et pour développer le capital humain afin d’améliorer les processus opérationnels. L’amélioration de l’utilisation des informations géospatiales dans les applications aéronautiques avancées, ainsi que la coopération pour accroître la sensibilisation à l’environnement et soutenir les pratiques durables et l’innovation écologique, ont également été au centre des discussions.

La délégation de l’ANAC durant les travaux © D.R.

Le forum s’est conclu après trois jours de travaux intensifs avec la signature de plus de 102 accords commerciaux destinés à améliorer le système de transport aérien. Les activités de la conférence ont abouti à plusieurs protocoles d’accord visant à renforcer la coopération et les partenariats stratégiques dans le développement du secteur aéronautique.