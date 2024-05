Développement durable : Latitude monde lance les Trophées Gabon RSE

Ecouter l'article

Le lundi 29 novembre 2024 se tiendra la 1ère édition des Trophées Gabon RSE. Une initiative du cabinet-conseil Latitude Monde qui vise à encourager et récompenser les efforts des entreprises et organisations gabonaises dans l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et l’intégration de la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) dans leurs activités quotidiennes.

Après la carte RSE, le cabinet conseil Latitude Monde lance les Trophées Gabon RSE. Une initiative pionnière au Gabon, visant à promouvoir les pratiques de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) au sein du secteur privé et des organisations publiques. Latitude Monde, fort de son expertise en conseil et accompagnement stratégique, a mis en place ce programme pour mettre en lumière les projets innovants et impactants qui contribuent à un avenir plus durable.

Pour une valorisation de l’empreinte socio-écologique des entreprises

L’événement se concentre sur les initiatives qui répondent aux 17 ODD, couvrant des domaines variés tels que l’éradication de la pauvreté, l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité, la promotion de la santé et du bien-être, l’égalité des sexes, et la protection de l’environnement. Les entreprises et organisations seront évaluées sur leur capacité à intégrer ces objectifs dans leur stratégie globale, ainsi que sur l’impact réel de leurs actions sur la société et l’environnement.

Les Trophées Gabon RSE qui se tiendront le 29 novembre prochain s’adressent à toutes les entreprises et organisations, quelle que soit leur taille, ayant mis en place une démarche RSE concrète. Les actions, stratégies ou projets pilotes soumis devront être mesurables et alignés avec les thématiques de la Responsabilité sociétale des entreprises et des ODD. L’objectif étant « de valoriser l’empreinte socio-écologique des entreprises et organisations à impact ».

Latitude Monde, à travers les Trophées Gabon RSE, souhaite inspirer une nouvelle génération de leaders et d’entrepreneurs qui voient au-delà du profit et s’engagent activement pour un avenir durable. Ces trophées sont une occasion de reconnaître les efforts remarquables déjà en cours et d’encourager d’autres à suivre cet exemple.