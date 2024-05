Sommet mondial de la Facilitation 2024 : l’ANAC pour l’amélioration de l’expérience des passagers dans le transport aérien

Follow on X

Suite à la décision du Conseil de l’OACI de désigner 2024 comme l’année de la facilitation, un sommet mondial sur la facilitation du transport aérien (FAL 2024) s’est tenu à Riyad, en Arabie Saoudite, du 21 au 22 mai 2024, en marge du Forum sur l’aviation du futur (FAF 2024). Organisé par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et l’Arabie Saoudite, ce sommet avait pour thème « Passé. Présent. Futur : 75 ans à faciliter le transport aérien ». Les discussions animées par divers experts ont principalement porté sur l’amélioration de l’expérience des passagers à travers la mise en œuvre de plusieurs dispositions de l’Annexe 9, facilitation.

Sensibilisation au Cadre Réglementaire

Le sommet visait à sensibiliser le public au cadre réglementaire mondial énoncé dans l’Annexe 9 Facilitation. L’objectif était d’atteindre un consensus mondial sur les meilleures pratiques pour offrir une expérience de voyage de qualité, en tenant compte de l’évolution rapide des technologies. Les parties prenantes des aéroports ont été encouragées à collaborer pour garantir un équilibre entre sûreté et facilitation.

Participation Gabonaise

La délégation gabonaise, dirigée par le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC-Gabon), le Général de Brigade Eric Tristan Moussavou, a été renforcée par la participation de plusieurs services de l’État, dont les missions impactent la facilitation du transport aérien. Parmi ces services figuraient les douanes, la Police de l’Air et des Frontières, l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports du Gabon, GSEZ Airport et Héli-Union Gabon.

Collaboration et mise en conformité

Lors du sommet, l’OACI et les professionnels de l’aéronautique ont travaillé ensemble pour souligner l’importance de la facilitation du transport aérien dans la réussite des opérations aériennes. L’objectif était également de mieux faire connaître les dispositions de l’Annexe 9 à l’échelle mondiale et d’encourager les États membres à se conformer aux normes internationales, en prévision de l’augmentation du trafic et du développement des infrastructures aéroportuaires à l’horizon 2050.

Thèmes des Discussions

Les panels de discussion ont abordé plusieurs sujets clés, notamment les processus pour améliorer l’efficacité de la prévention et de la gestion des risques sanitaires dans le secteur aérien, le développement de la résilience face aux futures épidémies, et les avantages des représentations numériques pour gérer les crises sanitaires ou autres crises affectant la circulation sécurisée des personnes. Ils ont également porté sur le soutien aux victimes d’accidents et à leurs familles, la facilitation du voyage des passagers aériens, l’accessibilité en aviation civile internationale pour les personnes handicapées, la gestion des questions de santé publique dans l’aviation, ainsi que les innovations en matière de facilitation.

Les discussions ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour répondre aux besoins des passagers et aux défis futurs, en mettant l’accent sur la sensibilisation aux questions de facilitation pour l’année 2024. C’est la conclusion tirée par Monsieur Juan Carlos Salazar, Secrétaire Général de l’OACI.