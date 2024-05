Suisse : le Gabon au 44 ème congrès de l’association internationale des maires francophones

Ecouter l'article

Du 22 au 24 mai 2024 à Lausanne, en Suisse, s’est tenu le 44ème congrès de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) présidée par Anne Hidalgo, édile de Paris. Un événement auquel a pris part une délégation gabonaise composée des délégués spéciaux de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo, de Port-Gentil, le Général Pierre Rizogo Rousselot et d’Oyem, Jean Christophe Owono Nguema.

Ce 44ème congrès a été centré sur le thème « Coopération internationale et collectivités locales : un espace d’innovation ». Il a permis d’explorer plusieurs sujets. En effet, les thématiques ont inclus la résilience des villes face au changement climatique, le développement local, la lutte contre les violences basées sur le genre, le sport dans la coopération internationale, et la gouvernance multi-acteurs des projets de coopération décentralisée. Cet événement a réuni 500 maires et représentants des capitales et métropoles de 40 pays, marquant le 45ème anniversaire de l’AIMF.

45 ème anniversaire de l’AIMF

Présidant l’AIMF depuis 2014, Anne Hidalgo a dirigé les travaux de ce 44ème congrès. La participation gabonaise a mis en avant l’engagement du pays dans la coopération internationale et les innovations locales. Le pays s’est fait représenter par 3 de ces communes. Ainsi la présence des délégués spéciaux de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo, Port-Gentil, le Général Pierre Rizogo Rousselot et Oyem, Jean Christophe Owono Nguema a démontré l’importance que le Gabon accorde à ces questions globales.

Le congrès a été une plateforme essentielle pour renforcer la coopération de ville à ville et relever ensemble les défis mondiaux, tout en répondant aux besoins spécifiques des populations locales. Les échanges et les initiatives présentées ont souligné la capacité des collectivités locales à innover et à agir efficacement face aux enjeux globaux. La rencontre a aussi été marquée par la célébration du 45ème anniversaire de l’AIMF et l’élection de Barthélémy Dias, maire de Dakar, au poste de Vice-Président Secrétaire Général de l’AIMF.

La délégation gabonaise s’est saisie de cette occasion pour rencontrer des potentiels partenaires notamment dans les domaines de l’assainissement, du sport et des loisirs.