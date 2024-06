Conflit Homme-faune : les barrières électriques, un dispositif efficace

Ecouter l'article

Depuis octobre 2023, l’organisation non gouvernementale Space for Giants a intensifié ses efforts de conservation au Gabon, en érigeant des clôtures électriques dans le cadre des réponses apportées au conflit Homme – Faune. Selon l’organisme, cette initiative a montré son efficacité avec 95% de taux de refoulement effectif.

Le conflit Homme-faune est un problème persistant au Gabon. Il entraîne des pertes agricoles, des dommages aux propriétés, et parfois même des pertes en vies humaines. Selon les données de Space for Giants , les barrières électriques se sont révélées être une solution innovante et efficace pour atténuer le conflit Homme-faune au Gabon tout en protégeant à la fois les communautés humaines et les pachydermes.

Une solution efficace au conflit Homme-faune

Les barrières électriques fonctionnent en délivrant une décharge électrique lorsqu’un animal entre en contact avec elles, ce qui dissuade les animaux de s’approcher davantage. Les décharges ne sont pas létales mais suffisamment désagréables pour décourager les animaux de s’approcher des zones protégées. Le bilan des activités de Space for Giants jusqu’à janvier 2024 faisait état de 45 extensions de clôtures. Ce chiffre a plus que doublé, atteignant 96 extensions au 31 avril 2024. Cette augmentation reflète la confiance des bénéficiaires dans ce dispositif, les incitant à étendre leurs champs et leurs clôtures.

Selon les informations relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) Space for Giants a installé 709 clôtures électriques mobiles dans 36 départements, impactant positivement 9 250 personnes à travers le pays. Depuis le début du programme, 883 interactions avec les éléphants ont été rapportées, dont 842 se sont soldées par le refoulement des animaux. Ces résultats soulignent l’efficacité des barrières électriques pour protéger les communautés et leurs moyens de subsistance.



De plus, plus de 1 554 demandes de clôtures électriques mobiles (CEM) ont été enregistrées à travers le Gabon via l’application CHF GABON, mise en place par le Ministère des Eaux et Forêts. Cette application, utilisée par les victimes, permet de centraliser les incidents et les plaintes liées au conflit Homme-éléphant et d’identifier les victimes demandeuses de clôtures électriques mobiles.