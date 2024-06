France : Environnement, économie, transition au coeur des échanges entre Oligui Nguema et Emmanuel Macron

En visite de travail en France depuis le 28 mai dernier, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a eu un tête-à-tête ce 31 mai avec son homologue français Emmanuel Macron. Occasion pour les deux hommes d’aborder des questions d’intérêt commun, mais aussi les avancées de la Transition en cours au Gabon.

C’était la deuxième rencontre entre les deux hommes depuis le coup d’Etat du 30 août 2023 et l’arrivée au pouvoir des militaires au Gabon. En effet, après le tête-à-tête de Dubaï en décembre dernier en marge de la Cop 28, c’est cette fois dans le cadre d’une visite aux forts enjeux économiques et politiques que le général Brice Clotaire Oligui Nguema est reçu à l’Elysée avec les honneurs dûs à son rang.

Plusieurs sujets d’intérêt commun à l’ordre du jour

Après avoir présidé la cérémonie de clôture du Forum économique Gabon – France, deux jours plus tôt, Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli au perron de l’Elysée par Emmanuel Macron en personne. Au menu de leurs échanges, divers points dont la question environnementale. A ce propos, « la France et le Gabon se sont engagés à travailler au lancement d’un partenariat forestier, dans la continuité des efforts menés après le One Forest Summit de Libreville », peut-on lire dans le communiqué d’audience rendu public par la présidence française.

Si au plan économique les deux parties se sont félicitées des résultats du Forum économique Gabon – France, au plan politique, la question de la Transition a sans surprise également été évoquée. A ce propos, et dans la suite de la tenue du Dialogue national inclusif, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a fait part à son homologue des « prochaines étapes en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel ». En outre, la visite du numéro 1 gabonais dans la ville d’Airaines, en vue de commémorer l’action de Charles N’tchoréré a également été abordée. Sur ce point, le Gabon et la France ont insisté sur l’importance du cadre mémoriel.

Rappelons que la visite en France du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema augure un nouveau départ dans les relations franco-gabonaises, quelque peu mises en sommeil sous Ali Bongo Ondimba.