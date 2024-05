Ali Bongo : « ceux qui sont aux affaires aujourd’hui et qui me vilipendent ont travaillé avec moi »

Décidé à se faire entendre à l’heure où le climat politique s’organise sans lui depuis son éviction en août 2023, Ali Bongo Ondimba utilise tous les canaux possibles. Après une grève de la faim qui semble avoir porté ses fruits, l’ancien Chef de l’État gabonais a jeté un pavé dans la marre en mettant en doute la crédibilité des gouvernants actuels.

Alors que son clan est identifié comme le responsable de la décadence tous azimuts des finances publiques, Ali Bongo Ondimba est sorti de sa réserve pour livrer ce qu’il entend comme sa part de vérité. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’ancien Chef de l’État gabonais durant 14 ans n’a pas sa langue dans la poche. Une diatribe ouverte envers le CTRI et le gouvernement de la transition.

Ali Bongo pas convaincu d’avoir coulé le Gabon

C’est un Ali Bongo Ondimba fier et déterminé à obtenir la libération de son fils et de son épouse qui a fait le diagnostic du mal du Gabon dont il a assuré la gestion pendant 14 ans entre 2009 et 2023. Sur cette question, l’ancien Chef de l’État gabonais ne se reconnaît pas être le seul responsable de la situation. « Je n’ai pas dirigé ce pays seul. Certains de ceux qui sont aux affaires aujourd’hui et qui me vilipendent ont travaillé avec moi », aurait-il indiqué.

Par ailleurs, Ali Bongo Ondimba se dit inquiet pour la suite sous la présidence du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. « N’ont-ils rien à se reprocher ? ». Tout en mettant au défi le gouvernement de transition et le Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI). « Les Bongo sont responsables de toutes les vicissitudes du Gabon ?Très bien, nous verrons s’ils feront mieux », a-t-il conclu.