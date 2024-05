Libreville : Prix import Okala épinglé pour vente de produits impropres à la consommation

Ecouter l'article

Le magasin Prix Import situé à Okala, dans le 1er arrondissement de Libreville, est au cœur d’une polémique après avoir été accusé sur les réseaux sociaux de vendre des produits alimentaires impropres à la consommation. L’alerte, largement relayée sur Facebook le mardi 28 mai 2024 a été rapidement confirmée par l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA).

C’est par le biais d’un communiqué publié le mercredi 29 mai dernier sur sa page Facebook que l’AGASA a confirmé la vente de produits impropres à la consommation à Prix import Okala. Le magasin risque des sanctions sévères, allant de lourdes amendes à une possible fermeture temporaire, en fonction des conclusions de l’enquête.

Prix import inquiété

Les consommateurs ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux, partageant des photos et des témoignages de produits défectueux achetés dans le magasin. Les images montraient des denrées alimentaires présentant des signes de détérioration, telles que des moisissures et des dates de péremption dépassées. Ces révélations ont provoqué une vague de réactions négatives, poussant les autorités compétentes à intervenir.

Suite aux signalements, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a immédiatement pris des mesures pour enquêter sur ces allégations. Après une inspection minutieuse, l’AGASA a confirmé la présence de produits impropres à la consommation dans les rayons de Prix Import Okala. Détention en vue de la vente de produits alimentaires dont la date limite de consommation (DLC) était dépassée, fraudes sur l’étiquetage, avec prolongement volontaire des dates de péremption sur des produits de charcuterie, défauts de qualité de plusieurs produits alimentaires sont autant d’irrégularités qui ont été relevées.



Face à ces constatations, les inspecteurs de l’agence ont procédé à la saisie et à la destruction des articles incriminés, conformément aux normes de sécurité alimentaire en vigueur. L’AGASA a indiqué que la suite administrative de l’inspection déterminera les sanctions à appliquer conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Non sans manquer de rappeler que « l’agrément sanitaire peut être suspendu ou retiré temporairement ou définitivement en cas de constat de non-conformités graves ou critiques par ses services conformément aux textes réglementaires en vigueur ».